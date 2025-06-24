破疫情前高峰！ 桃機估暑假總運量達852萬人次 5大安檢危險物品曝光

桃園機場公司說明，預估今年暑假的旅客數會比2019年疫情前巔峰更多。（桃機公司提供）

2025/06/24 16:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕暑假快到，航空產業復甦力道強勁，桃園機場今年1月到5月客運量達1957萬人次，6月4日起突破2000萬人次，已恢復2019年（疫情前）同期96.5%的運量。桃機今天說明，預估7月到8月總運量將達853萬人次，較去年成長9.5%，有機會超越疫情前同期客運量852萬人次。

桃機公司提醒旅客，出發前應確認護照效期及航班資訊，避免影響行程；提前3小時抵達機場，預留換匯和保險時間，並可善用智慧化服務，包括手機APP網路報到及自助報到機等，節省等待時間。

請繼續往下閱讀...

桃機公司副總經理李俊德表示，旅客要注意託運行李箱留意四不原則，第一是不讓行李保護套/膜鬆脫；不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長；不放置不合規行李（有關行李託運規定詳細資訊，請洽各航空公司）；不讓行李打包鬆散，讓託運行李順利運送到搭乘航班上。

另外，桃機公司也提醒旅客，要留意五大安檢危險（安）物品攜帶規定，且行動電源應隨身攜帶不得託運；傳統打火機1人限帶1枚，應隨身攜帶不得託運、防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止；含鋰電池手持風扇應隨身攜帶不得託運、含鉛酸電池手持風扇隨身或託運行李皆禁止；液體膠狀類物品須裝於100毫升以下容器；剪刀刃長於6公分內之刀剪類尖銳物品，可隨身攜帶上機。敬請旅客遵守相關規定，有助於減少複查加快通關效率。

桃機公司表示，有關航班動態、聯外交通、停車場剩餘車位及服務設施等詳細資訊可上桃園機場官網（https://www.taoyuan-airport.com）查詢。

桃機公司提醒旅客，注意行李托運和安檢注意事項。（桃機公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法