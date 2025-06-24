農糧署偕全家超商推積分活動 買新鮮香蕉再送香蕉

農糧署和全家超商合作，推出香蕉積分活動，也將推出許多香蕉甜點與冰飲。（記者楊媛婷攝）

2025/06/24 16:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕國產香蕉年初受去年颱風與年初連續低溫影響，蕉價一度站上歷史新高，隨香蕉復耕並陸續上市，目前蕉價已經回穩，農糧署今（24日）宣布，自明日起到8月5日期間和全家超商合作，在全家實體店鋪買新鮮香蕉1元就換一點積分，達積分200點可再免費換2根香蕉。

台灣香蕉年產量約33萬公噸，農糧署主秘陳立儀表示，年初香蕉台北交易價格一度達到1公斤131.76元，隨香蕉復耕，目前國內香蕉產量已經穩定，7月到9月會進入盛產期，今天台北批發市場每公斤交易價格為35.15元，目前蕉價穩定。

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陳立儀進一步指出，為穩定蕉價與提高香蕉品質，從產地端到超市超商量販端合作導入冷鏈系統，讓民眾買香蕉回家後，至少可放5天蕉皮都不會變黑，相比無冷鏈露天陳列約2天可能就黑掉，更能維持賣像，另隨小家庭、單身族為主流，超市超商通路目前販售的香蕉除單根販售，或2-3根一包，更具便利。

為穩定香蕉產銷，陳立儀表示，年初有開會決定更擴大和通路合作販售香蕉加工品，未來會陸續上市，這次和全家合作的活動，除販售新鮮香蕉，也推出多款香蕉加工產品。

隨進入汛期，陳立儀表示，農糧署致力於韌性農業，除補助溫網室與防風設施，也推廣更抗強風的新品種香蕉，不過因香蕉從復育到收成要1年，因此要9月後才會開始上市。

全家表示，7月將推出「一根QQ蕉」香蕉造型蛋糕、8月推出香蕉牛奶酷繽沙等冰品，還有推出集點活動，買新鮮香蕉1元就有1點積分，2百點積分可免費再換2根香蕉，積分累計達1千分者，則將獲得99根香蕉，這99根香蕉可在1年內兌換，也可轉贈親友隨店取貨。

全家指出，隨店鋪推出單根或小包裝香蕉，銷量逐年提升，已成長3成以上，這波行銷活動可再帶動銷量，可望比3成更高。

農糧署和全家超商推出香蕉積分活動。（記者楊媛婷攝）

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