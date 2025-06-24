披薩大戰開打！必勝客推「火山披薩」 達美樂回應嗆爆

達美樂在社群發布「達美樂正宗火山披薩特徵」並嗆： 「若缺乏以上情形，請勿誤認是我們家。 」（擷取自達美樂臉書）

2025/06/24 16:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕必勝客今日重磅推出新品「火山熔岩披薩」，不過先前曾推出「火山披薩」的競爭對手達美樂指出，期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。達美樂也在社群發布「達美樂正宗火山披薩特徵」並嗆： 「若缺乏以上情形，請勿誤認是我們家。 」

綜合媒體報導，必勝客今日在社群發布貼文，力推新商品「火山熔岩披薩」，表示披薩蘊含5種頂級純正起司，「必勝客不只懂玩食物，更懂起司」。貼文發布後引來達美樂抗議表示，近日注意到市場上出現高度相似的產品，在網路社群上亦有網友質疑該產品有「抄襲」的聲浪。「要吃火山披薩，就要選擇正宗創意美味的達美樂！我們期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，達美樂將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。」

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達美樂官方臉書也發布「火山披薩嚴正聲明」，表示 近日市面上出現形似「達美樂火山披薩」之新品， 為避免混淆，特此公告，達美樂正宗火山披薩特特徵包含：爆漿起司指數超標、牽絲牽到你心裡、吃過會夢到還要再吃。「 若缺乏以上情形，請勿誤認是我們家。 」另外，達美樂小編也發出黑底白字貼文「小編氣哭了（被抄襲）」。

對此，必勝客回應：「我們尊重市場上每一個品牌的努力。對於市面上類似風味與形式的產品，我們相信『真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛』，我們會用行動、口碑和產品力讓消費者自己做出選擇。此外『火山熔岩披薩』系列早已在海外必勝客推出，這次是將成功經驗帶入台灣市場，投注大量人力與物力，鑽研多種起司的特性與風味後，才推出最符合台灣消費者愛好的『火山熔岩披薩』系列，相信也是市面上起司最頂級、最好吃的火山熔岩披薩。歡迎大家踴躍嘗試、比較！」

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