看見偏鄉長輩需求 古坑女兒與夫婿捐車接送就醫

福址車上有相關無礙障設施。（記者黃淑莉攝）

2025/06/24 14:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉的女兒莊甘雪與先生刷樂公司董事長陳永記看到父母年邁就醫不便，主動連繫鄉公所想捐贈一輛無障礙就醫福祉車，接送偏鄉及行動不便長輩就醫，捐車儀式今（24）日在公所前廣場舉行。鄉長林慧如感謝說，未來這輛車可補足偏鄉的復康巴士資源，讓有需要的長輩即時獲得接送服務。

陳永記指出，他與妻子結婚後經常回到古坑，發現古坑因幅員遼闊許多偏鄉地區長輩及行動不便民眾就醫不便，有感親人在接送岳父母就醫不便及吃力，秉持老吾老以及人之老，為地方盡一點心力，希望這輛無障礙福祉車能提供幫助。

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林慧如表示，「因為在意所以用心」，陳董事長賢伉儷最初是看見家人接送年邁父母親不便添購無障礙車，進一步看見地方長輩也面臨一樣問題，把對家人的關懷及愛擴大到全鄉。

林慧如說，古坑鄉代會已同意公所聘任一名專責司機，古坑是大眾運輸嚴重不足地方，且幅員廣大，車程遠，縣府復康巴士常要排很久，這輛福祉車會用來補足復康巴士資源，另也會配合草嶺、樟湖醫療站門診時間協助接送山區長輩就醫。

古坑鄉公所社會課長石玠芸指出，公所現正參考其他鄉鎮公所幸福專車使用辦法，將制定相關使用辦法，讓更多有需要的鄉民獲得即時安全的接送服務。

捐贈儀式後車廠人員介紹福祉車裝備。（記者黃淑莉攝）

刷樂公司董事長陳永記（右2）與妻子莊甘雪（右1）捐贈古坑鄉公所一輛無障礙福址車載送長輩就醫。（記者黃淑莉攝）

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