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    北市夜市轉型補助打折 議員郭昭巖籲提高比例

    台北市針對夜市、市集推出轉型精進計畫補助。郭昭巖認為，補助經費應該要達原計畫經費的95%以上。（記者甘孟霖攝）

    台北市針對夜市、市集推出轉型精進計畫補助。郭昭巖認為，補助經費應該要達原計畫經費的95%以上。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/24 16:33

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市近年推出市集、夜市推動轉型精進計畫補助，鼓勵業者提出各項改善提案。不過，台北市議員郭昭巖指出，許多攤商申請補助後，實際核撥額度卻遭打折，對小本經營的店家來說影響巨大。市場處回應，因各自治會申請踴躍，以致經費不足酌減補助，明年將研擬增加總預算。

    郭昭巖表示，台北市多數的市集、夜市與集中場已配合市府政策，投入市場精進計畫，提出各式轉型以及改善提案，包含創新營運模式、改善公共空間、改造形象及品牌行銷等，但有許多攤商反映，雖然計畫經審查通過，補助金額卻遭統一打折，僅以原申請額度83%核撥，導致部分改善措施無法落實，也打擊攤商推動精進計畫的士氣。

    她說，市場處既然倡議讓這些市集升級，就應該給予最大程度支持，建議補助比例應以100%為原則，最少不低於95%，真正反映提案精神與地方努力，也不該透過「齊頭式減補」，應該依照個案內容與實際需求酌予補助。

    此外，她也提到，部分夜市辦理油脂截流設施等公共工程時，要求攤商以市場精進計畫經費申請辦理，這也混淆公部門責任與攤商自提改善項目，市府應將計畫預算列在市府支出的工程上，不得將應由市府負擔之基礎設施建設責任轉嫁給攤商。

    市場處回應，今年精進計畫因各自治會申請踴躍，以致經費不足而酌減補助額度，現正尋覓財源支應，並研擬提高明年該計畫總預算；此外補助比例部分，根據申請計畫規範，補助金額所需經費為50％上限，至多為90％。

    市場處也提到，針對有助於市容及衛生環境之攤販營業場所固定設施如地坪、遮雨棚架、油脂截留器等，設有硬體補助計畫，自理組織可依實際需求提出申請；不過，油脂截留器部分，近年以受理安裝於攤台攤架的槽下式油脂截留器為主，相關公共工程廢汙水接管及管路埋設由市府其他局處編列預算。

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