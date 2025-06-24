宜蘭成功國小方珩堅強刻苦顧癌母 獲頒總統教育獎

宜蘭縣成功國小4年級方珩（右2）獲得總統教育獎，和哥哥方粲（左起）、媽媽方心媛及宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜合影。（記者王峻祺攝）

2025/06/24 16:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣成功國小4年級方珩是泰雅族人，有著深邃五官，喜歡芭蕾舞的她，同時也是柔道好手，去年一肩扛起家計的媽媽罹癌後，讓原就困頓的家境雪上加霜，但方珩不怨天尤人，除保持品學兼優外，更陪伴媽媽努力抗癌，憑一句「媽媽需要我，所以我要變得更強壯」感動眾人，獲頒今年總統教育獎。

方珩5歲時父母離異，和哥哥方粲跟著患有先天性地中海型貧血、甲狀腺機能低下的媽媽方心媛生活，1家人靠著媽媽當廚工的微薄收入省吃儉用，但媽媽去年罹癌辭去工作，生活陷入困境，僅靠低收入戶補助和政府房屋補助維生。

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方珩除陪媽媽抗癌，也分擔家事，忙碌之餘更不忘參與公益，和關懷她的宜萱婦幼關懷協會持續巡迴義演，用歌聲和舞蹈回饋社會，不僅上網自學芭蕾舞，還專精柔道，即使手肘被撞破仍堅持完賽，最終奪得縣中小學運動會柔道賽小女組冠軍。她說「我知道媽媽需要我，所以我要變得更強壯」，打算將獎勵金都給媽媽貼補家用。

方珩說，期許自己未來能成為優秀芭蕾舞老師，將愛與藝術分享給更多需要幫助的人。媽媽方心媛則說，感謝各界幫助及肯定，讓孩子在充滿愛的環境下長大，自己會一路支持他們朝舞蹈及柔道上圓夢。

總統教育獎今年預計7月4日在總統府頒獎，宜蘭縣除方珩得獎外，赴新北市瑞芳高工念書的林佳勳也獲獎，另外陳瑋承、張函嘉、張祐銘等人則獲得奮發向上獎，5人今天提前接受代理縣長林茂盛頒發獎狀及獎勵金。

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