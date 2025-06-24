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    高鐵拚國旅！全國大專院校商業個案賽 「貳一柒事變」奪冠

    高鐵公司今年首度參加「全國大專院校商業個案大賽」（ATCC）。（圖由高鐵公司提供）

    高鐵公司今年首度參加「全國大專院校商業個案大賽」（ATCC）。（圖由高鐵公司提供）

    2025/06/24 16:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵公司今年首度參加「全國大專院校商業個案大賽」（ATCC），希望透過競賽平台激發創意火花，拓展國旅發展的更多想像。「貳一柒事變」團隊歷經3個多月的激烈競爭、多輪選拔與實作磨練，最終擊敗其他隊伍代表台灣高鐵公司參加總決賽拿下冠軍。

    高鐵公司表示，第22屆ATCC共有219隊報名參加，其中選擇高鐵為第一志願的隊伍人數為各企業之最，最終由38支隊伍進入「搭高鐵．遊台灣」主題挑戰。「貳一柒事變」來自台大、政大的青年以「實境解謎」遊戲為發想，賦予高鐵旅遊一連串「特務任務」，透過故事開展，將城市遊戲與文化導覽巧妙融合，引領旅客深入巷弄、體驗在地風情，翻轉對「高鐵旅遊」的想像，也展現「高鐵假期」產品更多元且具互動性的發展潛力。

    台灣高鐵公司表示，為鼓勵青年學子，透過競賽過程發揮創意，今年首度參加ATCC，希望用全新視角，賦予「搭高鐵．遊台灣」更多想像；高鐵旅遊事業處資深副總顏昭立分享在評選過程中，令人印象深刻的提案，包括以登山健行主題提出的「高鐵渡小岳健行護照」；充滿溫馨回憶的祖孫共遊提案「給爸媽的高鐵假期」；以及以愛情主題發想的「幸福列車520」等企劃。 

    ATCC大賽自2003年開始舉辦，至今邁入第22屆，累計超過125家知名企業、公部門及NPO組織參與，並吸引來自全國140多所大專院校、超過4.6萬名學子參賽；這屆ATCC除台灣高鐵公司外，另有華碩、遠傳電信、新北市政府及林堉璘宏泰教育基金會等各領域的佼佼者共同參加。

    競賽採「企業出題、學生作答」形式，透過真實議題帶動充滿挑戰的競賽氛圍，並經由初賽、複賽及總決賽等環節，激發學生的創新思維與問題解決能力。每年僅約2%的隊伍能進入總決賽，冠軍隊伍將獲得20萬元獎金，被許多青年學子視為「殿堂級」的商業模擬競賽。

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