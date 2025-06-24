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    豐原火車站人流量不如台中 店面出租不易致夾娃娃機店進駐

    夾娃娃機店進駐豐原火車站一樓店面。（記者歐素美攝）

    夾娃娃機店進駐豐原火車站一樓店面。（記者歐素美攝）

    2025/06/24 16:20

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原火車站因每日人流量與台中火車站相差4倍，店面招商不易，致夾夾娃機店入駐，台鐵人員無奈表示，只要不違法，基於活化現有空間，廠商如何委外或分租使用，也無法約束，強調豐原火車站1、2樓店面共16間，目前僅剩南邊的2間準備招租，其餘皆已出租。

    豐原火車站自2016年高架化啟用後，車站1、2樓的店面招商不易，尤其是1樓的店面經常呈現空蕩蕩的落沒景象，最近2樓除了壽司店及蛋糕店外，新增了鞋店及按摩店，煥然一新；但1樓店面好像幾乎都出租出去了，但有2間是夾娃娃機店，其他店面白天也感覺像沒有營業，幾乎都沒有人潮。

    豐原火車站站長張鶴議表示，豐原火車站每日人流量約1.5萬人，台中火車站每日人流量則約6.6萬人，兩者相差4倍，豐原火車站人潮較少，店面出租不易，有時甚至出租後，業者因虧損而寧可違約退租。加上有的店家因下午或晚上才營業，白天才不見人潮。其實，火車站周邊機汽車停車場容量夠，停車十分方便。

    台鐵資產開發中心台中營業分處人員指出，豐原火車站1、2樓店面共16日，目前14間已出租，剩南邊的2間待租，最近正著手招租作業。其中2樓4間店面及1樓8間店面是採取統租方式，由業者再分租其他業者營運，只要未違法及違反租約，並未限制夾娃娃機店進駐。

    豐原火車站一樓店面，目前多數皆已出租，但仍不見人潮。（記者歐素美攝）

    豐原火車站一樓店面，目前多數皆已出租，但仍不見人潮。（記者歐素美攝）

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