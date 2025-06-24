防腐劑超標！ 家樂福進口西班牙美乃滋遭邊境攔截

一批家樂福自西班牙進口的「HELIOS LIGHT美乃滋」，因防腐劑超標遭邊境攔截。（圖由食藥署提供）

2025/06/24 14:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（24日）公布最新邊境查驗結果，共有6批進口產品不合格，其中1批為家樂福自西班牙進口的「HELIOS LIGHT美乃滋」，因防腐劑超標遭邊境攔截，未流入市面，值得注意的是，總部位於矽谷、研發基地設在台灣的百睿達（Botrista），自美國進口1批「食品用PVC軟管」，也在檢驗中發現溶出殘渣超標達8倍。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，「家福股份有限公司」輸入來自西班牙的美乃滋，檢出防腐劑己二烯酸（Sorbic Acid）含量為每公斤1.7公克，根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，防腐劑使用量應以Sorbic Acid計算，不得超過每公斤1公克，此次違規，食藥署也針對業者進口的相關品項加強抽驗，抽驗比例將提高至20%至50%。

請繼續往下閱讀...

最新邊境查驗共攔下6批進口產品，除了西班牙「HELIOS LIGHT美乃滋」外，埃及進口的「青辣椒片」與印尼的「魚餅」也因防腐劑超標遭退運或銷毀，分別檢出防腐劑己二烯酸與苯甲酸。農藥殘留方面，中國進口的「花椒」與法國進口的「冷凍紅醋栗串」分別驗出禁用農藥或農藥超標殘留，中國花椒被檢出禁用農藥陶斯松，冷凍紅醋栗則有不得檢出的賜派滅、氟派瑞，2批產品也都有農藥得克利超標問題。

此外，1批由百睿達有限公司自美國進口的「食品用PVC軟管」因容器具溶出試驗不合格，被檢出蒸發殘渣高達1278ppm，是法定標準150ppm的逾8倍。該產品由國際知名材料製造商聖戈班（SAINT-GOBAIN）生產，品牌為Tygon，雖主打醫療與食品級應用，仍不符我國檢驗標準而遭邊境攔截，全批3.5公斤產品已依規定退運或銷毀。

百睿達公司自美國進口的「食品用PVC軟管」因容器具溶出試驗不合格遭邊境攔截，全批3.5公斤產品已依規定退運或銷毀。（圖由食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法