新北三重分館將重建為第二總圖 侯友宜：盼明年有機會開拆

新北市府規劃在三重區市立圖書館（見圖）三重分館現址建設新北市立圖書館第二總館。（圖由新北市文化局提供）

2025/06/24 14:19

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃在三重區市立圖書館三重分館現址建設新北市立圖書館第二總館，市議員王威元今（24）日在市政總質詢中關心第二總圖建設進度。市長侯友宜回應，希望明年有機會把既有建物拆除。文化局表示，此案現正辦理規劃，預計9月前辦理地方說明會、2026年動工拆舊館、2027年進行建物新建。

王威元詢問第二總圖建設進度並表示，三重分館陪伴三重人成長，就連他當年都是在三重分館讀書、備考，希望第二總圖建立，可將三重分館部分記憶，如當年小朋友創作的版畫保留在新館中。

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侯友宜回應，會辦理一些紀念活動，至於建設工程，盼明年有機會把舊建物拆除。

文化局補充，第二總圖新建工程總經費約40億元，規劃為地上8層圖書館、地下3層停車空間的建物，總樓地板面積3萬8760平方公尺；此案現正辦理規劃作業，預計9月前辦理地方說明會，全案今年完成基本設計，規劃2026年完成細部設計、工程招標、舊館拆除工程，預計2027年展開建築本體新建工程，2031年完工。

文化局進一步指出，第二總圖初步樓層配置，規劃為1樓生活廣場，含有書店、餐廳、商店、休閒館及風雨球場，2樓設置服務櫃台、樂齡終身學習區、3樓建置兒童閱讀區及學齡前嬰幼兒區，4樓有青少年Living Lab，5至8樓為書庫區，會議廳、樂齡空間及研習教室等可多元化供社區彈性使用。

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