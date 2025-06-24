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    首頁　>　生活

    暑遊後壁 農村觀光新亮點好吃又好玩

    「暑遊後壁 精彩一夏」，後壁區公所結合區內各商家團體辦理暑遊系列活動，區長李至彬今與地方各界宣布啟動。（記者王涵平攝）

    「暑遊後壁 精彩一夏」，後壁區公所結合區內各商家團體辦理暑遊系列活動，區長李至彬今與地方各界宣布啟動。（記者王涵平攝）

    2025/06/24 14:02

    〔記者王涵平／台南報導〕「暑遊後壁 精彩一夏」後壁區公所結合區內各商家團體辦理暑遊系列活動，區長李至彬今與地方各界宣布啟動，展現後壁農村文化的多元與魅力，好吃又好玩。

    台南市政府鼓勵各區整合資源，推出屬於在地的主題行銷。李至彬表示，從蘭展熱度延伸到暑期農村系列體驗，希望大家用行動支持在地產業與文化延續。區公所邀集在地14個社區、團體與協會，從7月到8月推出超過24場體驗活動，包括米食DIY、窯烤披薩、雷雕手作、香草探險、宗教文化祭、生態夜觀、茄芷編織等，內容橫跨食農、教育、文化與親子活動。

    後壁商圈更順勢推出「發摟米夏季摸彩活動」，只要到貼有活動海報的合作店家消費，單筆滿200元即可獲得摸彩券1張，以此類推，買越多、抽獎機會越多！活動將於10月公開抽出幸運得主，好禮送不停！」暑假來後壁，除了走讀農村、吃美食、玩手作，還能輕鬆消費抽好康，快揪親友一起來後壁逛商圈、享好禮。

    李至彬也預告秋天將重磅登場的「後壁秋韻稻藝歡豐祭」，預計於稻作收割季節舉辦，主打「稻田藝術×創意手作×農村慶典」，融合稻草創作、社區市集、音樂表演與稻田走讀，讓後壁秋季同樣熱鬧繽紛。

    「暑遊後壁 精彩一夏」，後壁區公所結合區內各商家團體辦理暑遊系列活動，好禮一籮筐。（記者王涵平攝）

    「暑遊後壁 精彩一夏」，後壁區公所結合區內各商家團體辦理暑遊系列活動，好禮一籮筐。（記者王涵平攝）

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