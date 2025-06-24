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    第2顆山雀升空！TASA立方衛星山雀T2 提升自製可靠度

    山雀T2升空，要驗證TASA自製立方衛星本體，帶動台灣太空創新技術。圖為衛星模擬。（圖由太空中心提供）

    山雀T2升空，要驗證TASA自製立方衛星本體，帶動台灣太空創新技術。圖為衛星模擬。（圖由太空中心提供）

    2025/06/24 13:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國家太空中心（TASA）自製立方衛星山雀T2（PARUS-T2），台灣時間24日凌晨5時25分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 14航班自美國范登堡空軍基地升空。是繼今年1月首顆山雀升空後的第2顆，可提升台灣自製衛星的可靠度，驗證各種創新技術。

    TASA表示，山雀T2搭載各種創新技術，於升空後約136分鐘進入621公里高的低地球軌道，下午1點多與台灣地面站通聯。任務壽命12個月。

    該立方衛星系列是以台灣特有種「山雀」為命名，象徵台灣自製立方衛星本體，乘載台灣創新概念飛上高空。包含3顆3U（30乘10乘10公分）與2顆6U（30乘20乘10公分）衛星。

    TASA表示，山雀T1已在今年1月升空，而T2則改良衛星電腦、電力控制系統、衛星電池、GNSS接收器，與新太陽能板、球型馬達控制系統等，酬載是我國自製的「語音跨頻帶中繼器」及「自動位置回報系統（APRS）」。

    TASA指出，T2這次升空將驗證衛星本體性能，盼進一步提升我國自製立方衛星本體的可靠度，可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台。未來產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

    TASA表示，下1顆升空為山雀6U1，10月將搭乘SpaceX的共乘航班Transporter 15升空。同航班的主酬載為福衛八號第1顆衛星FS-8A，共乘的台灣立方衛星還包含TASA新創追星計畫中由創未來科技研製的T.MicroSat-1、鐳洋科技研製的RIoT-1、芳興科技研製的TORO 2，以及由成功大學、台灣大學、台灣科技大學、淡江大學共同研製的Lilium-2、Lilium-3。

    國家太空中心（TASA）自製立方衛星山雀T2（PARUS-T2），搭乘SpaceX T14共乘任務順利升空。（圖擷取自SpaceX官網）

    國家太空中心（TASA）自製立方衛星山雀T2（PARUS-T2），搭乘SpaceX T14共乘任務順利升空。（圖擷取自SpaceX官網）

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