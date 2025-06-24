宜蘭童玩30年7/5登場 童玩護照搶先賣3.9萬張

宜蘭國際童玩節邁入第30週年，7月5日將在冬山河親水公園開幕，可無限次入園的童玩護照搶先賣出3.9萬張。（資料照）

2025/06/24 13:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩節邁入第30週年，7月5日將在冬山河親水公園開幕，今年園區有多項設施創新，還跨海邀請國際藝術家霍夫曼，設計出高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術，消息曝光立刻掀起史奴比迷熱議，可無限次入園的童玩護照搶先賣出3.9萬張，縣府預期在「史努比鴨」的加持下，今年人潮將更勝以往。

宜蘭縣府統計去年童玩節入園遊客超過53萬人次，創下近14年新高，今年適逢30週年擴大舉辦，歷任縣長還受邀參與錄製宣傳片，力邀遊客造訪宜蘭感受「童心無限」。被視為最優惠的童玩護照22日停止販售，今年同樣搶手，總計賣出3.9萬張，線上早鳥優惠券則會持續賣至開幕前一天，平假日個人券均便宜原票價50元。

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黃色小鴨設計師霍夫曼結合小鴨與史努比元素，取得授權後為童玩節設計出「史努比鴨」，並搭上目前正在台北展出的史努比及黃色小鴨特展，讓粉絲超興奮，史努比頭合體鴨身設計，顛覆想像的大膽創意超吸睛。

宜蘭縣政府文化局長黃伴書說，今年童玩節全新升級水、陸、空、演等4大區域主題設施，除在水域遊戲區放置史努比鴨充氣裝置藝術外，還打造5層樓高的時光城堡，最長滑水道有35公尺，另有以鯨魚造型為主的推板式造浪區，呼籲海洋永續及環保。

她說，空域部分保留去年熱門遊憩設施飛越冬山河的單人溜索，今年另在園內新增可供親子共乘的童心起飛雙人滑索；陸域則有融合在地歷史與自然風景的「異時空探險-卡巴蘭傳說」，透過VR與體感互動技術打造沉浸式體驗。

文化局表示，今年國際演出團隊也是歷年最多，邀請22國、24團演出，其中累計第100國為希臘團隊，售票部分另推晚間6點入園的100元星光券，方便民眾下班遊園，購票遊童玩還可抽好康，最大獎為69.5萬Suzuki汽車一輛，連同住宿券、電視機等，總價值超過130萬元。

童玩節每年國際演出是一大亮點，今年團隊是歷年最多，邀請22國、24團演出。（資料照）

宜蘭童玩30年跨海邀請國際藝術家霍夫曼，設計出高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術，消息曝光立刻掀起史奴比迷熱議。（資料照）

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