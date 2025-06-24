親密關係家暴隱忍平均4.2年 憂鬱、就業力受重創

衛福部保護司今天舉辦家暴防治記者會，呼籲社會正視親密關係對被害人、家庭及社會的影響。（記者邱芷柔攝）

2025/06/24 13:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內親密關係暴力通報案件從2023年起每年突破8萬件，但這只是問題的冰山一角，台大研究團隊透過大數據分析發現，受害者從第一次遭遇暴力到鼓起勇氣求助，平均長達4.2年，通報雖是一種掙脫，卻也伴隨現實壓力，研究也指出，女性在通報後2年內，就業率平均下降1.8%，離婚率增加14個百分點，憂鬱症就醫比例也顯著上升。

今年適逢「家庭暴力防治法」施行滿27周年，衛福部今舉辦家暴防治記者會。根據統計，2024年家庭暴力通報案件達17萬9107件，其中親密關係暴力占比超過5成，去年通報件數逾8.5萬起，較20年前成長近1倍，受害者以女性為主，約占7成。保護司長張秀鴛表示，通報增加顯示社會意識提升，但也反映受害者面對的困境仍未解決，許多人在恐懼、經濟與家庭壓力下難以尋求協助。

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台灣大學經濟學系教授林明仁帶領團隊，結合健保資料與通報紀錄進行大數據分析，受害者從第一次遭暴到求助，平均4.2年；通報後，女性在2年內就業率下降1.8%、離婚率上升14個百分點，憂鬱症就醫比例也顯著增加；不過，長期來看，通報者的醫療支出逐年下降，5年平均每人每年減少健保支出500點，2023年約可為健保節省近4000萬點。

「不同通報來源，也反映不同社會樣貌。」林明仁說，分析也發現，醫院通報者多半教育程度高、經濟條件較好，相對的警政系統通報的多是年長、資源匱乏的女性，顯示受害者可及資源與信任管道的落差。

為什麼不求助？現代婦女教育基金會處長何雨威分享，一名媽媽被通報多達12次，卻始終拒絕協助，直到孩子在作文寫下「希望爸爸死掉」，並在衝突中模仿暴力行為，才終於選擇求助。受害者的需求，不只是脫離暴力，更跨及庇護、法律、心理、就業與教養支持。

暨南大學教授王珮玲直言，不願求助的原因多為「安全顧慮、經濟依賴、與對子女的考量」，尤其越嚴重的暴力往往隱忍更久，她追蹤的保護令個案，其通報時間平均高達6.8年。她提醒，說出來雖困難，卻是改變的起點，數據也證實，若能接受法律或心理輔導等服務，暴力再發生率大幅降低，未開案者再通報率明顯偏高，她強調，根據台大團隊的研究，企業也應成為防暴的一環，納入職場支持機制，像是紐西蘭法令給予受暴者10天有薪假，提供實質支持與喘息空間。

張秀鴛表示，因應親密關係暴力的多元需求，政府與民間推動「一站式整合性服務」，將法律、心理、庇護等資源整合於單一窗口，避免因轉介中斷求助流程，透過「親密關係暴力危險評估表」，也讓社工更迅速辨識高風險個案。她強調，防治親密關係暴力沒有人是局外人，除仰賴司法、警政、醫療、社福與教育體系合作，更需從社區扎根，結合企業參與，讓防暴成為全民責任。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

暨南大學社工系教授、家暴研究中心主任王珮玲直言，「說出來更有力量！」雖困難，卻是改變的起點。（記者邱芷柔攝）

台灣大學經濟學系教授林明仁帶領團隊，結合健保資料與通報紀錄進行大數據分析，受害者從第一次遭暴到求助，平均4.2年。（記者邱芷柔攝）

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