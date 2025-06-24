雷射研磨碳化矽晶圓技術落地 半導體製程迎革命進展

國研院國儀中心與鼎極科技合作，將開發的雷射研磨技術，實際落地在半導體碳化矽（SiC）量產製程上，突破傳統機械製程，達革命效果。（記者吳柏軒攝）

2025/06/24 13:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕隨著電動車、AI算力乃至綠電等發展，半導體主要材料從較軟的矽提升到硬度僅次鑽石的「碳化矽」，但過硬材質導致製造成本大幅上升，晶圓破片率也達5到10％；國研院國儀中心開發的雷射研磨技術真正落地，用每秒10萬次的雷射擊打讓碳化矽軟化，以利加工，成功在業界上線機台試量產，讓台灣半導體科技持續邁進與領先。

國家儀器科技研究中心研究員林宇軒表示，半導體材料從元素半導體（矽、鍺）應用在電腦手機，來到化合物半導體（砷化鎵、磷化銦）的光電元件與無線通訊，如今電動車、AI工作站與綠能產業所需的「功率半導體」，強調須耐高壓、高溫、高頻等環境，主要材料就是碳化矽。

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國家實驗研究院長蔡宏營表示，碳化矽的莫氏硬度約9.2，僅次鑽石的10，而現有半導體材料用的矽為硬度7，換算成絕對硬度、碳化矽是矽的3倍，非常硬的材料導致加工困難。

林宇軒補充，傳統半導體製程加工碳化矽，因材質較矽來得硬，刀具耗用需多5到10倍成本、切割時間多6到10倍、研磨耗材與時間也3到5倍成本及時間，損失率更達5到10％，一片晶圓30萬元，破一片對廠商講損失慘重；中心透過奈秒脈衝雷射，每秒10萬次擊打，產生光熱讓碳化矽表層軟化，硬度剩約2％，達到研磨、拋光、減薄、切割等，製程速度提升3成，耗材從每片23.3美元降為0.1美元，破片率小於1％，讓技術成功落地，與鼎極科技專屬授權，機台已上線試量產。

鼎極科技董事長坂西昇一表示，第一線實務挑戰只有在現場才看見；營運長錢俊逸表示，雷射研磨碳化矽技術有別機械化製程，可減少耗材與浪費，步驟簡化且幾乎無應力，可帶來半導體製程革命，並與非中國的供應鏈合作。該公司已與美國安森美公司捷克廠合作，將機台推廣到歐洲。

國儀中心主任潘正堂說，中心布局關鍵半導體設備技術，深耕精密光學50年，半導體光學發展10年，目前在6吋到8吋晶圓皆有相關專利。林宇軒說，其他雷射皮秒、飛秒等技術也可，但造價相對昂貴。蔡宏營補充，不同材料對應不同波長，都是重要技術門檻。該技術未來有機會用到其他高硬度材料的精密加工，如氮化鎵、陶瓷基板或先進封裝材料等。

國研院國儀中心開發雷射研磨技術，可將半導體碳化矽（SiC）軟化，大幅增加製程速度與降低成本、減少耗損，有助台灣半導體領域維持領先。（記者吳柏軒攝）

半導體碳化矽（SiC）可用在電動車、AI算力與綠能產業，但極高硬度使其難以加工，國研院國儀中心開發雷射研磨技術，可將半導體碳化矽（SiC），技術已落地上機。（記者吳柏軒攝）

國研院國儀中心研究員林宇軒（左）講解開發的雷射研磨技術，可將極硬的碳化矽材料軟化，幫助加快製程並大幅降低。（記者吳柏軒攝）

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