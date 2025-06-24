新北三蘆急性病床吊車尾 侯友宜承諾三重聯醫第三大樓「會蓋」

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/24 13:35

〔記者黃子暘／新北報導〕針對醫療資源分配，衛生福利部在今年2月公告將「台北醫療區」重新劃分，新北市議員王威元今（24）日在市政總質詢中指出，新版的次醫療區域中，以西北區次區域（三重、蘆洲、五股、泰山、林口）每萬人口急性病床數僅10.69，與醫療往規劃每萬人口病床目標數差異較大，醫療資源供給不足，新北市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓興建迫在眉睫。市長侯友宜說「會蓋」。

王威元表示，衛福部重新劃分台北醫療區為東區（台北大安、信義、松山、內湖、南港、汐止區）、南區（新北新店、中和、烏來、深坑、石碇、坪林、平溪）、西區（新北板橋、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌區）、北區（台北北投、士林區）、西北區、中區（台北中正、中山、萬華、大同、永和區）、淡海區（新北石門、三芝、淡水、八里區），其中西區每萬人口急性病床數僅19.65，而西北區更是只有10.69，三蘆醫療量能吊車尾。

請繼續往下閱讀...

王威元指出，新北聯醫三重院區研擬在三重衛生所現址興建第三醫療大樓，但需要等衛生所搬遷至新北市第二行政中心才能開工，待第二行政中心完工已是多年後，現行衛生所能提供的服務項目與量能都有限，然而高齡化挑戰下，病房需求量只會越來越大，呼籲市府將三重聯醫第三醫療大樓列入明年執行預算，不要再等第二行政中心。

侯友宜斬釘截鐵回應，三重聯醫第三醫療大樓「會蓋」，第二行政中心也要落成了。

針對鄰近的板橋醫療園區，王威元也建議建構更完整的醫療網路，他說，每個醫院都各有其擅長領域，盼新北市民都能在新北接受治療。侯友宜允諾道，衛生局會妥適規劃。

市議員邱烽堯則關心護理師人力不足問題，他表示，收到許多民眾陳情反應「不敢生病」，否則生病了也沒有病床用，正與護理師人力缺口有關，空有病床卻沒有護理師，就不能開床給患者，詢問市府針對聯醫有何配套？若不改善護理師待遇與工作環境等因素，許多護理師都從大醫院跑到診所服務了。

侯友宜、衛生局長陳潤秋說，新北急診專科醫師今年比去年多一些，過年期間急診因診所沒開，確實有壅塞狀況，目前狀況比較好，病床開設持續，市府一直跟衛福部健康保險署研議，希望提升整體護理人力薪資，並從特殊單位開始延伸至一般單位，新北市立聯醫部分，護理人員都有加薪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法