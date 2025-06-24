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    新北暑期「珊瑚小學堂」7月免費開課 親子動手體驗珊瑚復育

    新北市漁業及漁港事業管理處於暑期推「珊瑚小學堂」課程，帶民眾深入了解東北角繽紛多樣的珊瑚生態，實地體驗珊瑚復育的過程。（記者羅國嘉攝）

    新北市漁業及漁港事業管理處於暑期推「珊瑚小學堂」課程，帶民眾深入了解東北角繽紛多樣的珊瑚生態，實地體驗珊瑚復育的過程。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/24 12:40

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市漁業及漁港事業管理處於暑期推「珊瑚小學堂」課程，帶民眾深入了解東北角繽紛多樣的珊瑚生態，實地體驗珊瑚復育的過程。此次課程將於7月1日起開放線上免費報名，課程自7月12日至8月3日的每週五、六共辦理8場次，地點位於新北市海洋資源復育園區，每梯次限額60人，5歲以上皆可參與，最多可由1位代表報名4人（含本人），額滿為止。

    新北市漁業處表示，台灣東北角海域位處黑潮與大陸沿岸流交會的亞熱帶海域，清澈水質與穩定水溫造就了多樣且蓬勃的珊瑚生態，素有「海中熱帶雨林」之稱。為促進海洋生物多樣性與海洋資源永續，市府攜手國立台灣海洋大學，以海洋資源復育園區為教育與復育基地，建立人工珊瑚培育技術，並持續推動「山海造林計畫」，將貢寮區鮑魚養殖池附生珊瑚轉移至海底珊瑚農場進行養殖與復育。

    「珊瑚小學堂」正是這項復育計畫的重要推廣平台。國立台灣海洋大學教授、珊瑚復育團隊主持人識名信也指出，透過課程實作與知識傳遞，讓參與者在觀察珊瑚骨骼、了解共生藻等理論學習之餘，更能親手參與珊瑚苗種植與基座彩繪，感受珊瑚與海洋環境之間緊密的依存關係，從中培養愛海、護海的行動力。

    漁業處說明，今年度「珊瑚小學堂」自7月12日起，將於每週五、六舉辦，課程場次為7月12、13、19、20、26、27日及8月2、3日，每梯次限額60人，5歲以上皆可參與，最多可由1位代表報名4人（含本人），額滿為止。報名資訊可至新北市漁業處官方網站與相關社群平台查詢。

    新北市漁業及漁港事業管理處於暑期推「珊瑚小學堂」課程，帶民眾深入了解東北角繽紛多樣的珊瑚生態，實地體驗珊瑚復育的過程。（記者羅國嘉攝）

    新北市漁業及漁港事業管理處於暑期推「珊瑚小學堂」課程，帶民眾深入了解東北角繽紛多樣的珊瑚生態，實地體驗珊瑚復育的過程。（記者羅國嘉攝）

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