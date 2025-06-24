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    員林「黃金帝國」拆除碎石掉落擊中騎士 議員要求縣府加強防護

    彰化員林「黃金帝國」進行拆除工程，目前進行外圍鷹架架設工程。（民眾提供）

    彰化員林「黃金帝國」進行拆除工程，目前進行外圍鷹架架設工程。（民眾提供）

    2025/06/24 12:56

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林地標「黃金帝國大樓」拆除工程發生工安意外！21日中午，一名騎士行經施工範圍時，3塊碎石突從高處掉落，分別擊中安全帽、左肩與機車後座，所幸人未受傷。縣議員曹嘉豪接獲通報，認為施工單位管理不周，要求縣府立即加強工地防護。

    「黃金帝國」位於員林火車站正對面，高14層，昔日為電影院與百貨綜合商場，921地震後淪為危樓，從此荒廢逾20年，至今年5月才正式啟動拆除作業，目前進行外圍鷹架架設工程，卻傳出有民眾反應，疑遭掉落的小石塊擊中安全帽、左肩與機車後座，由於周邊都是商家跟市集，這次工安事件引起民眾關注。

    曹嘉豪指出，黃金帝國大樓拆除工程長達一年，然而大樓周邊車流大、人潮多，又有商家市集，施工風險高，呼籲縣府工務處一定要嚴格監督施工安全，除在周邊設置警示標誌外，也要安排人員在重要路口進行交通疏導。

    曹嘉豪說，「雖然騎士幸運逃過一劫，但這種意外根本不該發生！」，他建議，民眾非必要請暫時改道，遠離施工區域。

    縣府建設處初步研判，掉落的碎石應為拆除時噴濺造成，已要求承包商立刻加強防護，除派員指揮交通、設立警示標誌外，後續將加裝防護網，避免再度發生墜物傷人意外。

    員林員林「黃金帝國」拆除工程，傳出碎石掉落擊中路人工安意外，縣府要求加強防護網設施。（民眾提供）

    員林員林「黃金帝國」拆除工程，傳出碎石掉落擊中路人工安意外，縣府要求加強防護網設施。（民眾提供）

    黃金帝國大樓拆除工程預估一年，對當地交通跟商家經營都是挑戰。（民眾提供）

    黃金帝國大樓拆除工程預估一年，對當地交通跟商家經營都是挑戰。（民眾提供）

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