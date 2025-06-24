養豬場進駐新屋蚵間 居民市府前怒吼「要珍珠、不要真豬」

新屋蚵間、笨港里上百居民，24日到桃市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/24 12:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市新屋區蚵間里將新設大型養豬場，施工圍籬架設後居民才知情，蚵間、笨港里上百居民今（24）日到桃市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」；桃市府強調，保障合法申請並兼顧居民權益，將以居民福祉為最高原則，依法行政、充分溝通，期盼各界共同理性對話。

據悉，該養豬場因桃園航空城開發而遷移，曾擇點觀音、新竹新豐等地，最後落腳新屋蚵間，桃市府農業局於2023年8月核發畜牧設施容許使用同意書，建管單位去年3月核發建照，業者架起圍籬準備施工，居民才知有養豬場即將進駐。

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蚵間里長彭小林、笨港里長黃建興率上百居民，到養豬場現地抗議後轉赴桃市府陳情，立委涂權吉、議員陳睿生也到場聲援，彭小林說，「居民需要良好的生活環境，不要養豬場」，呼籲市府不要罔顧民意，未開說明會就批准養豬場，並要求市府公開養豬場興建計畫，讓所有的居民檢視。

黃建興說，養豬場不單單影響新屋蚵間、笨港居民，也包括鄰近新竹新豐居民，「地方要發展珍珠海岸，不要真的豬，音一樣但意義大不相同」，更擔心水質、空氣受到污染，未來連門窗都不能開。

涂權吉表示，盼市府能了解地方心聲，尤其養豬場鄰近福興溪出水口，有珍貴的石滬文化，要求市府儘速召開說明會說清楚、講明白。

陳睿生表示，居民從頭到尾都被矇在鼓裡，代表過程中市府都沒有說明，程序絕對有問題，「沒有充分溝通、拒絕動工」，養豬場設置距離即使符合法規，但鄰近綠色隧道、福興宮，屆時可能會有空氣污染問題，不只影響居民生活，恐也影響觀光。

居民及鄰近新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會，均向市府遞交陳情書及連署書，由農業局副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光收受，對於批准養豬場是依法審查的說法，居民難以接受，甚至要官員「來蚵間住住看」。

桃市府表示，全案為業者依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，向農業局申請畜牧設施容許使用案，案經農業局會簽水利、環保、地政（都計）、工務、水保等單位依法審核後，核發畜牧設施容許使用同意書，業者續依規定向建管單位申請建照，而市府鼓勵畜牧業者走向現代化與環保化發展，任何新設畜牧場須符合畜牧、環保法令，並落實相關污染防制措施，包括污水處理、除臭系統等，也呼籲業者應注重鄰里和諧。

桃市府表示，已責成農業局主動與業者聯繫要求加強地方說明，必要時召開地方說明會或公聽會，邀請當地里民及相關單位共同參與，針對豬場營運計畫、異味防制、廢水處理、交通影響等議題詳實說明與討論，釐清居民疑慮；另對於新設養豬場，將嚴格要求業者提出完整的環保對策計畫，包括完善廢水處理系統、除臭設施、運輸管理等，並將派員加強監督，確保其未來營運不對當地生態、空氣與水質造成負擔。

新屋蚵間、笨港里上百居民，24日到桃市府拉白布條陳情，怒吼「新屋要珍珠海岸，不要真豬畜牧場」。（記者鄭淑婷攝）

居民市府遞交陳情書及連署書時，對於農業局依法審查養豬場的說法，居民難以接受。（記者鄭淑婷攝）

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