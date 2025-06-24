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    挹注3549萬經費 大甲偏鄉自來水延管與道路復平完工

    台中市大甲區文曲里中山路一段72巷自來水延管與道路復平完工。（記者張軒哲攝）

    台中市大甲區文曲里中山路一段72巷自來水延管與道路復平完工。（記者張軒哲攝）

    2025/06/24 14:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區文曲里中山路一段72巷內居民長年仰賴地下水作為主要用水來源，2021年因極端氣候導致降雨量驟減、地下水枯竭，導致當地近40戶居民面臨缺水困境，日常生活大受影響。市議員李文傑接獲民眾陳情後積極解決問題，並在立法院副院長江啟臣大力協助下，成功向中央爭取1,549萬元經費推動自來水延管工程，市府經濟發展局亦籌措2,000萬元進行道路復平，今日（24日）辦理完工說明會，並向民眾說明補助與垃圾清潔費等後續事項，為地方長年缺水問題畫下句點。

    李文傑表示，這項工程歷經近四年努力。4年前首次會勘時原規劃於國有地掘井供水，但因水壓不足與國有地租賃問題無法施作；召開協調會後，決定改以向經濟部水利署爭取「無自來水地區延管」方式辦理。去年完成延管及住戶接管作業，上個月則完成道路復平，全面改善道路品質。

    李文傑說，感謝江啟臣全力支持，文曲里長林寶彩協助地方協調，以及居民的配合與體諒。地方與中央通力合作，克服重重困難，終使工程順利完成。不僅解決大甲區文曲里及外埔區水美里部分居民長期缺水的問題，也強化當地基礎設施，讓居民生活更便利、更安心。

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