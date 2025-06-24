迎戰颱風季！ 今年颱風預報「多這項」

颱風季將至，中央氣象署今年也將推出新的公開資訊。（資料照）

2025/06/24 12:40

〔記者林志怡／台北報導〕梅雨季即將結束，7月就要進入颱風季，且中央氣象署預估，本週末南海至菲律賓東方海面的環境將有利於熱帶系統發展，各界關注氣象署今年如何因應颱風季的強風豪雨威脅，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年颱風風力預報資訊將新增「濱海鄉鎮風力預報」，讓各界能夠更詳細的判斷濱海與非濱海地區的風力威脅。

交通部今日舉行部務會報，中央氣象署於會中說明強風預報新制，陳怡良於會後指出，中央氣象署今年推動強風預報新制服務，從原本的一個縣市、一個預報，進化到鄉鎮燈號，空間、等級都更加詳細，也更容易讓民眾理解風險程度。

請繼續往下閱讀...

陳怡良說，會中部長陳世凱及各單位多有提醒，部長也於會中特別提醒氣象署，務必多加了解各單位需求，並滾動檢討相關措施，氣象署也將聆聽各界回饋，持續精進相關作為。

此外，陳怡良表示，除風力鄉鎮燈號，氣象署也不斷嘗試新的服務，去年起因應防災、救災需求，希望提供各單位作為決策參考，在颱風警報期間的縣市政府視訊會議中，提供「濱海鄉鎮風力預報」，今年起將正式對外發布、作為公開資訊，明列於颱風風力預報單中。

陳怡良解釋，颱風風力預報原本是一個縣市、一個預報，濱海鄉鎮風力預報將把縣市細分為「濱海」與「非濱海」地區，提供定量的風力預報，讓各行各業可以依據氣象署的空開資訊，進一步運用，氣象署也將持續把災害性天氣特報逐漸細化為鄉鎮等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法