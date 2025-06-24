幫宇宙拍10年電影！中大參與跨國「LSST計畫」發布首批觀測影像

位於智利的魯賓天文台，中央大學天文所共同參與的「LSST計畫」發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴。（LSST計畫／中大提供）

2025/06/24 13:27

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣為國際天文界貢獻心力！位於智利北部高山的魯賓天文台，由美國國科會、能源部資助，中央大學天文所共同參與的「時空巡天傳世計畫」（Legacy Survey of Space and Time； 簡稱 LSST） 傳回重大科學進展，近日發布第一批天文觀測影像，彌足珍貴，預計幫宇宙拍攝10年的電影，揭示宇宙時變現象，探討宇宙多變的一面，對於瞭解宇宙產生革命性影響。

中央大學天文所教授陳文屏表示，觀察宇宙需要大型望遠鏡配備新穎的設備，不僅靈敏度高，解析力也好，但傳統望遠鏡口徑大，視野就小，LSST望遠鏡計畫，不但口徑大，視野也大，無疑是如虎添翼。

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魯賓天文台「LSST計畫」建置超過10年，擁有8.4米口徑光學望遠鏡，配置32億個畫數的電子相機，兼具分辨力與視野，得以高效率來回巡邏夜空，可指認出亮度或位置有變化的天體，未來計畫以10年時間，重複觀察夜空，預期將發現大量時變現象，例如恆星死亡時或是天體互撞的爆發現象，或是闖入太陽系的小型天體等等。

中央大學天文所教授陳文屏、教授饒兆聰、助理教授潘彥丞、助理教授陳婷琬等人共同參與LSST計畫，目前中大正在墨西哥設置兩米望遠鏡，配合LSST的巨量數據，在第一時間（3小時時區）確認相對明亮天體的本質。

中央大學與LSST簽訂合作協議，中大天文所將優先使用LSST 數據，同時開放部分兩米望遠鏡觀測時間給其他國家學者，預期將有突破性的科學成果，此兩米望遠鏡合作對象包括中央研究院天文所、法國馬賽大學、墨西哥國立自治大學、中國上海天文台、中國河南省科學院，未來兩米望遠鏡也將與鹿林天文台，進行日夜聯測，成為國際的重要天文觀測設施。

LSST計畫將幫宇宙拍攝10年的電影，探討宇宙多變的一面，對於瞭解宇宙將產生革命性影響。（LSST計畫／中大提供）

正在日本更新升級的中央大學兩米口徑光學望遠鏡，未來將加入LSST計畫國際觀測行列。（中大天文所提供）

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