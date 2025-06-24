墾丁餐廳食物中毒案 另一團同時用餐也傳身體不適

屏縣府衛生局到飯店及餐廳稽查。（縣府提供）

2025/06/24 13:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁某飯店昨晚傳出七人疑似食物中毒問題，屏東縣衛生局今天針對團體行程調查飯店及另家恆春團體餐廳，也傳出還有另一團時間相近團體，也有這兩個用餐行程，同樣有疑似食物中毒狀況。

據了解，除了新北共22大3小，疑似食物中毒狀況，還有另一團24大5小的團體，一樣在該恆春海產餐廳及飯店用餐，屏縣衛生局正進行調查。

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衛生局表示，6月23日晚間21時10分接獲高雄市衛生局通報義大醫院疑似7人食品中毒案，經高雄市衛生局初步疫調結果，涉嫌場所疑似為本縣某飯店。

衛生局立即啟動疑似食品中毒調查，並派員至涉嫌場所辦理行政調查，進行疫調與環境檢體採樣，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

墾丁凱撒大飯店表示，昨晚間約7人抵達高雄時陸續出狀況，認為是前一天墾丁住宿飯店的餐飲問題，但業者調查，同團用餐兩餐約千人，並沒有出現類似症狀。

飯店指出，昨日有團體旅客反映身體不適，飯店高度重視，已立即啟動內部檢視，並全面配合主管單位展開調查。該團體於6月22日入住、6月23日退房，人數為22位大人及3位小朋友，住宿期間於館內享用早餐與晚餐。經過通報，飯店目前全面配合屏東縣衛生局進行調查，並提供相關用餐紀錄、進行環境與廚房人員等相關檢驗。

飯店立即於第一時間與相關旅客聯擊了解狀況，並提供必要協助，後續也將持續

追蹤旅客健康情況。若有旅客近期曾參與相關餐食，並有任何不適或疑問，請盡速前往診所或醫院就醫，亦可透過以下方式管道聯繫飯店電話:08-886-1888。

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