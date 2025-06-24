助升鳳梨果品、減田間人力 農藥所推動無人機噴藥

透過無人機噴灑農藥，大幅減少人力外，施藥還更均勻，省工又提升果實品質。（農藥所提供）

2025/06/24 12:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕為避免鳳梨有介殼蟲，通常都會透過噴灑農藥防治，農業部農藥所和高雄農改場合作，透過無人機精準噴灑農藥，大幅減省人力達5成以上，防治介殼蟲效果卓著，也讓果品品質更穩定，目前已推廣該無人機噴藥技術，盼進一步擴大運用面積。

農藥所與高改場去年開始在我國鳳梨最大產區屏東試行無人機噴藥田間試驗，農藥所助理研究員楊尚唯表示，該試驗採用已登記於鳳梨粉介殼蟲防治的大利松56%水基乳劑（EW）及馬拉松50%水基乳劑（EW），並搭配展著劑，透過無人機進行空中施藥作業。

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楊尚唯說明，飛行操作由該所團隊執行，飛行高度離植冠1.5公尺、飛行速度每秒3公尺，用水量每公頃80公升，採用Teejet XR110015-VS噴頭、壓力每平方公分3公斤，確保藥劑均勻覆蓋鳳梨植株上、中、下層。

農藥所指出，根據田間調查結果，使用大利松施藥21天，不論是否添加展著劑，鳳梨平均果目與果實底部蟲口數皆低於1隻以下；馬拉松則於施藥兩次後14天，果目蟲口數低於1隻以下，果實底部蟲口數低於10隻，呈現明顯降低，且採收前1週調查亦顯示，單獨使用大利松及馬拉松加展著劑者，蟲數並未上升，顯示效果良好。

楊尚唯表示，相較於傳統人工施藥需耗時費力，無人機每公頃施藥僅需0.5至1小時，可大幅節省人力，還能減少農民長時間暴露於農藥環境下的風險，也因藥效均勻，有助於提升果品品質與產量，目前該技術已透過講座推廣。

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