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    避免電動車火災意外 新北市府：與台電組小組查察任意拉線充電

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/24 12:47

    〔記者黃子暘／新北報導〕台北市日前發生電動公車起火意外，幸未造成人員傷亡。新北市議員邱烽堯今（24）日在市政總質詢中詢問，鋰電池火災猛烈，民眾可能對電動車輛充電的用電危機感不足，使用副廠電池、任意拉線，易生危險，試問市府有何應對？市長侯友宜指出，檢查新北市電動公車265輛電池系統檢測及場站充電樁檢測，其中5輛異常已經修復，市府與台電組成聯勤小組，針對任意拉線充電積極查察。

    針對日前電動公車起火意外，交通局長鍾鳴時指出，已請各市區公車於6月19日完成265輛電動公車電池系統檢測及場站充電樁檢測，其中5輛電動公車經檢測有異常，充電無法達到飽和，已派員維修；另部分場站充電樁經測試有充電異常情形，檢修後已恢復正常。

    鍾鳴時說，在公有停車場部分，市府對於電動汽車、機車格為設置都有空間區隔，避免火災發生時向外延燒，也將燃燒偵測列為優先建置項目，包括紅外線增溫偵測、煙霧偵測等等，當然也有灑水降溫機制，盡量減低火災蔓延；在管理層面，無論是電動公車、小客車、機車、微型二輪車等，都希望掛牌，以便進行管理與源頭追蹤。

    侯友宜也補充，任意拉線充電，容易造成安全問題，不管是樓梯間、騎樓底下，針對任意拉線行為，市府工務局協同消防局、台電等組成聯勤小組，積極查察。

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