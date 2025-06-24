碧潭水舞壓軸煙火秀7/5登場 綻放浪漫夏夜氛圍

7月5日煙火登場，與水舞光影相互輝映，絢爛花火照亮碧潭夜空。（新北觀旅局提供）

2025/06/24 11:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市碧潭水舞即日起至7月6日登場，每晚6點30分至9點，每半小時結合「水火同源」演出水舞。7月5日晚間8點將施放煙火秀，展現浪漫夏夜氛圍。

新北市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，碧潭水舞最後一場煙火秀將於7月5日晚上8點施放，煙火將與水舞展現空中與水面交織的華麗共演，讓碧潭夜空絢麗如夢。為維護公共安全，活動當日施放晚間7點50分至8點5分實施碧潭吊橋通行管制，並於7點50分至55分人員勸導，7點55分至8點5分則進一步實施吊橋通行管制，請民眾於管制時段避開碧潭吊橋通行。

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楊宗珉指出，體驗裝置「轉動騎激」，以科技結合運動概念，讓民眾騎上模擬自行車裝置，創造專屬自己的水舞秀，展現運動與藝術融合的創意精神。現場共設置5組單人設備，僅假日開放體驗，每人限時3分鐘，裝置平日每晚6點至9點開放民眾拍照打卡。

觀旅局說明，碧潭是新北重要觀光據點，擁有歷史悠久的吊橋與河岸美景，更是推動藝文與夜間經濟的重要場域，歡迎把握最後展演時光，來碧潭感受水火交融水舞的震撼、與家人一同欣賞最後一場煙火秀，留下夏天的美好記憶。詳情請關注新北市觀光旅遊網與臉書粉絲專頁「新北旅客」。

碧潭水舞倒數中，水火共舞震撼演出，快把握機會來感受。（新北觀旅局提供）

夜晚的碧潭吊橋幻化成光之廊道，漫步其中，看燈光、賞水舞，感受新北最浪漫的夜色。（新北觀旅局提供）

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