為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    碧潭水舞壓軸煙火秀7/5登場 綻放浪漫夏夜氛圍

    7月5日煙火登場，與水舞光影相互輝映，絢爛花火照亮碧潭夜空。（新北觀旅局提供）

    7月5日煙火登場，與水舞光影相互輝映，絢爛花火照亮碧潭夜空。（新北觀旅局提供）

    2025/06/24 11:48

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市碧潭水舞即日起至7月6日登場，每晚6點30分至9點，每半小時結合「水火同源」演出水舞。7月5日晚間8點將施放煙火秀，展現浪漫夏夜氛圍。

    新北市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，碧潭水舞最後一場煙火秀將於7月5日晚上8點施放，煙火將與水舞展現空中與水面交織的華麗共演，讓碧潭夜空絢麗如夢。為維護公共安全，活動當日施放晚間7點50分至8點5分實施碧潭吊橋通行管制，並於7點50分至55分人員勸導，7點55分至8點5分則進一步實施吊橋通行管制，請民眾於管制時段避開碧潭吊橋通行。

    楊宗珉指出，體驗裝置「轉動騎激」，以科技結合運動概念，讓民眾騎上模擬自行車裝置，創造專屬自己的水舞秀，展現運動與藝術融合的創意精神。現場共設置5組單人設備，僅假日開放體驗，每人限時3分鐘，裝置平日每晚6點至9點開放民眾拍照打卡。

    觀旅局說明，碧潭是新北重要觀光據點，擁有歷史悠久的吊橋與河岸美景，更是推動藝文與夜間經濟的重要場域，歡迎把握最後展演時光，來碧潭感受水火交融水舞的震撼、與家人一同欣賞最後一場煙火秀，留下夏天的美好記憶。詳情請關注新北市觀光旅遊網與臉書粉絲專頁「新北旅客」。

    碧潭水舞倒數中，水火共舞震撼演出，快把握機會來感受。（新北觀旅局提供）

    碧潭水舞倒數中，水火共舞震撼演出，快把握機會來感受。（新北觀旅局提供）

    夜晚的碧潭吊橋幻化成光之廊道，漫步其中，看燈光、賞水舞，感受新北最浪漫的夜色。（新北觀旅局提供）

    夜晚的碧潭吊橋幻化成光之廊道，漫步其中，看燈光、賞水舞，感受新北最浪漫的夜色。（新北觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播