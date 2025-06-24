黑王蛇逃家 彰化動防所1條件開放認養

天氣太熱了，彰化縣鹿港鎮發現黑王蛇竄出，消防員據報捕獲送彰化動防所安置，動防所啟動公告認養程序。（動防所提供）

2025/06/24 12:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣熱到連蛇都出來透氣了！有民衆最近在彰化縣鹿港鎭住家附近，被一尾全身烏黑的黑蛇嚇壞，緊急通報消防隊，經鹿港消防分隊到場協助捕捉後，確認是無毒的「加州黑王蛇」，研判是民眾飼養後脫逃或遭棄養。這也是彰化縣動物防疫所首度接獲黑王蛇安置的案件，目前已依規定公告，若原飼主未出面認領，將於本週四（27日）開放民眾認養。

這隻黑王蛇全身黝黑發亮、沒有斑紋，雖然外觀看起來有些嚇人，但實際上是常見的寵物蛇品種，性情穩定、無毒，身長約50公分，還是幼蛇，對不怕蛇的爬蟲迷來說會很喜愛。所長董孟治表示，這是第一次，動防所過去從未收過黑王蛇，目前已啟動公告程序。

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根據《動物保護法》第14條規定，公告期滿仍無飼主領回時，防疫所將開放認養。不過想當新飼主，必須年滿18歲、現場攜帶身分證與籠具，還要簽署切結書，保證不得轉售或轉讓。若當天登記人數超過一人，將採抽籤方式決定。

動防所提醒，夏季氣溫高漲，蛇類出沒頻繁，這回能平安捕獲並無人受傷，已算萬幸，也凸顯飼主責任不能少。一旦棄養或疏於管理，不僅害蛇走失，也可能引發鄰里恐慌。

本次開放認養時間為6月27日上午10點，地點在彰化市中央路2號的彰化縣動物防疫所，有興趣的民眾須先填寫線上意願表單，並配合簡單的飼養環境評估。

彰化動防所幫黒王蛇找新主人。（動防所提供）

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