全台熱成烤蕃薯！未來一週持續高溫 熱帶系統發展週末待觀察

今日6小時定向降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/24 11:11

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣熱成烤蕃薯，連日高溫不斷，中央氣象署指出，未來一週各地仍將持續高溫，且週四前都是午後雷陣雨為主的天氣，週五起南部、東南部等整日都需注意短暫陣雨或雷雨，週末是否有熱帶系統發展，還有待觀察。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，新北市樹林、花蓮玉里、高雄內門連續3天有36度高溫，未來一週各地仍維持高溫炎熱的天氣，北部地區今日白天高溫仍可達36度，中南部地區則落在34至35度，東半部地區及澎金馬約32至33度，且雙北、彰化、台南、高雄、屏東、花蓮縱谷今日需注意36度或以上高溫。

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降雨方面，今日各地白天仍可見陽光，中午過後山區、大台北地區、宜蘭地區有午後局部陣雨，明日因水氣增多、大氣不穩定，午後雷陣雨區域擴大，週三、週四中午過後，西半部地區與各地山區有午後雷陣雨，中南部地區、北部山區可能有局部大雨。

伍婉華說，週五起受到南方雲系影響，南部、東南部、澎湖、金門整日有短暫性陣雨或雷雨，其他地區仍以午後雷陣雨的天氣型態為主，且因南海、菲律賓東方海面越來越適合熱帶系統發展，週五起數日，何處有局部性大雨、降雨時間要持續觀察。

此外，伍婉華提到，今年第2號颱風聖帕早上8時位於日本南方海面，預估明天減弱為熱帶性低氣壓，氣象署同仁24小時持續關注熱帶系統發展情況，未來何處有熱帶系統發展、移動方向、對台影響，目前都有待持續觀察。

未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

未來一週高溫炎熱。（圖為中央氣象署提供）

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