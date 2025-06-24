「盔甲武士｣獨角仙現蹤高雄烏山頂泥火山區

「盔甲武士｣獨角仙現蹤吸取樹液。（記者陳文嬋攝）

2025/06/24 12:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市烏山頂泥火山自然保留區生態豐富，不僅是台灣保存最完整泥火山區，正值「盔甲武士｣獨角仙繁殖季，成群現蹤吸取樹液、繁衍後代，吸引遊客駐足觀賞，農業局假日推出6場免費定時導覽，由專業導覽員帶領民眾認識泥火山、惡地特色與自然生態，感受生生不息活力。

燕巢區烏山頂泥火山自然保留區位於高雄惡地地質公園的核心地帶，是台灣保存最完整泥火山區，保留區有數處泥火山，是台灣所有泥火山區中噴泥口最密集處，也是錐狀泥火山最壯觀、最發達地方。

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園區不僅具備地質奇景價值，更保有豐富生物多樣性，光鳥類達22科、35種，保育鳥類可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、領角鴞、台灣畫眉，還有少見瀕臨絕種的朱鸝，連保育哺乳類食蟹獴也現蹤。

其中獨角仙扮演重要生態角色，園區種植許多光臘樹、刺竹林，幼蟲生活在腐植土中，以吃腐植土為生，竹子腐爛莖葉也是幼蟲食物來源之一，成蟲酷愛光臘樹汁，常棲息於光蠟樹上，以樹液為主要食物來源。

尤其5至8月繁殖季節最為活耀，光臘樹幹可見成群獨角仙，吸取樹液或繁衍後代，可愛模樣吸引遊客駐足觀賞，驚嘆園區自然生態豐富，不僅泥火山噴泥滾滾，連動植物也充滿活力，感受生生不息。

農業局委託援剿人文協會，假日推出6場免費定時導覽，由專業導覽員帶領民眾認識泥火山形成、惡地地貌特色與園區自然生態，平日也開放付費預約導覽服務，讓民眾深入了解園區地景之美與物種奧秘，適合親子一同參與學習。

農業局長姚志旺表示，高雄市地質公園推動四大核心價值地景旅遊、地景保育、環境教育與社區參與，藉由社區導覽、學術研究與公私協力，提升民眾對自然資源認同與保育參與；高人氣獨角仙屬於野生動物，民眾入園不干擾、不捕捉，共同守護世界級惡地秘境，親身感受「美得冒泡｣泥火山與「盔甲武士｣獨角仙的森林小旅行。

「盔甲武士｣獨角仙成群現蹤吸取樹液。（記者陳文嬋攝）

「盔甲武士｣獨角仙現蹤吸取樹液。（記者陳文嬋攝）

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