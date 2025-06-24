桃園高中男主任PO女學生短褲照問「看妹子嗎」 26日開性平會

網友爆料該名男性教師PO女學生照片時還詢問其他人「要看高中妹子嗎」。（擷取自網路）

2025/06/24 12:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕網友爆料桃園市1所高中擔任主任的男性教師，常在自己加入的數百人群組中，放上女學生參加學校活動的照片還發問：「要看高中妹子嗎？」，引來撻伐，桃園市議員黃瓊慧直斥「老師居然還做這種事情，真的太噁心」，警方獲報後已由市警局婦幼警察隊展開調查，市府教育局則將於26日召開性平會時另議。

網友PO出該群組內的照片，有該名男教師任教的該高中多位女學生多張照片，內容包括女學生穿著短褲、運動服正在參加活動的照片，該名男教師在PO出照片之前，還發問：「要看高中妹子嗎？我拍了。」群組內有人附和「想看青春洋溢」，也有人出言提醒「想想黃子佼」。

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網友還PO出該群組內的留言，該名男老師曾揚言「我抱過女學生，沒事的」，甚至自己編了多條可能上媒體的標題「狼師誘拐未能年學生」、「狼師假借畢業名義，要女學生抱他」等，以及「先當小王，後來我當老王」、「我只是小王，不是男友，這樣的照顧已經夠好了吧」等爭議言論，引來其他網友怒批該名男老師「有夠噁爛」、「髒東西」、「狼師」。

黃瓊慧認為「這件事非同小可」，她說，該名男老師簡直就是「意淫」女學生，還PO出女學生露臉照片供群組內成員欣賞，令人非常生氣，她已通報警察局與教育局。警察局指出，已由婦幼警察隊展開調查；教育局則會於26日召開校事會議、性平會議時另議。

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