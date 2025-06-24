為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園高中男主任PO女學生短褲照問「看妹子嗎」 26日開性平會

    網友爆料該名男性教師PO女學生照片時還詢問其他人「要看高中妹子嗎」。（擷取自網路）

    網友爆料該名男性教師PO女學生照片時還詢問其他人「要看高中妹子嗎」。（擷取自網路）

    2025/06/24 12:11

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕網友爆料桃園市1所高中擔任主任的男性教師，常在自己加入的數百人群組中，放上女學生參加學校活動的照片還發問：「要看高中妹子嗎？」，引來撻伐，桃園市議員黃瓊慧直斥「老師居然還做這種事情，真的太噁心」，警方獲報後已由市警局婦幼警察隊展開調查，市府教育局則將於26日召開性平會時另議。

    網友PO出該群組內的照片，有該名男教師任教的該高中多位女學生多張照片，內容包括女學生穿著短褲、運動服正在參加活動的照片，該名男教師在PO出照片之前，還發問：「要看高中妹子嗎？我拍了。」群組內有人附和「想看青春洋溢」，也有人出言提醒「想想黃子佼」。

    網友還PO出該群組內的留言，該名男老師曾揚言「我抱過女學生，沒事的」，甚至自己編了多條可能上媒體的標題「狼師誘拐未能年學生」、「狼師假借畢業名義，要女學生抱他」等，以及「先當小王，後來我當老王」、「我只是小王，不是男友，這樣的照顧已經夠好了吧」等爭議言論，引來其他網友怒批該名男老師「有夠噁爛」、「髒東西」、「狼師」。

    黃瓊慧認為「這件事非同小可」，她說，該名男老師簡直就是「意淫」女學生，還PO出女學生露臉照片供群組內成員欣賞，令人非常生氣，她已通報警察局與教育局。警察局指出，已由婦幼警察隊展開調查；教育局則會於26日召開校事會議、性平會議時另議。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播