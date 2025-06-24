百年荔枝老樹又逢春 結實累累再現童年酸甜味

盧先生表示，從小就在樹上亂爬、樹下玩捉迷藏，老樹是甜食來源與重要回憶。（民眾提供）

2025/06/24 11:41

〔記者劉人瑋／台東報導〕即使目前市面上看來玉荷包大行其道，但台東鹿野鄉一棵土荔枝再度結果，卻讓居民格外興奮，這棵三層樓高百年荔枝老樹，十多年前無徵兆就不再結果，陪著幾代人的酸甜滋味突然消失讓附近也分得到水果的鄉親也失望，後續十年來又偶爾產果，今年又逢再次結果讓居民十分興奮，能再產荔枝不僅是鄉民的口福，也表現出居民與老樹情感連繫。

這棵荔枝樹屹立在一戶民宅的西側，屋主媳婦李女士表示，自己20多年前嫁來時，這棵樹就已存在，家中長輩曾說這是前屋主親手種下的，樹齡已超過百年，即使房屋整建時也特地保留老樹用以遮陽功能，它更承載著一家人的情感與記憶。

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市面上的玉荷包肉厚、更甜、籽小，因此成為目前「顯學」，相較以往常吃的黑葉荔枝銷售也受到影響，而這棵台灣原生種的土荔枝又稱萬年紅荔枝，又名狀元紅荔枝，果實還比黑葉荔枝更酸，甚至住在附近的58歲盧先生說，它在再度結果後，果實又再酸了些。就居民所言，已是酸中帶甜，但果肉透明、飽滿厚實，吃起來酸中帶甜。

盧先生說，從小這棵荔枝樹就像是村裡的天然遊樂場。過去小朋友放學後常聚集在樹下打彈弓、爬樹摘果、捉迷藏，滿樹荔枝更是夏天最期待的甜點。他感慨說：「小時候哪吃得到冰淇淋？這棵荔枝樹就是最好的糖果樹。」

然而，這棵老樹在十多年前卻一度陷入沉寂，枝葉稀疏、果實幾乎未見，讓不少人以為它已年事已高，可能無法再結果。直到近十年來又漸漸偶爾產果，今年又迎來相對豐收，雖然產量不及半世紀前的旺盛，但散落枝頭的一顆顆紅潤果實，依然讓人驚喜萬分。民眾說:「能知道它還活著、能再吃到荔枝就好」

陪伴當地數代人的老樹能再結果，還有居民都稱「自己過世多年的曾祖父都吃過，如今換自己的孫子也能品嚐」，這不僅是單純的口腹之慾，也是數家、數代人對老樹與土地情感的連繫。李女士開心地說：「這幾年看到它又慢慢冒出果子，真的很感動。我們也都會分享給鄰居和路過的客人，大家一起感受這棵老樹的溫暖。」

百年老荔枝再結果、果實晶瑩，李女士說，這是約百年前的前屋主所栽。（民眾提供）

百年老荔枝再結果、果實晶瑩，李女士說，這是約百年前的前屋主所栽。（民眾提供）

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