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    高雄毛小孩新樂園!橋頭首座寵物活動區啟用

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

    2025/06/24 11:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄毛小孩樂園再加+1。高市工務局公園處今宣布，橋頭新市鎮公園寵物活動區正式啟用，入口設計以柴犬意象打造亮點，增添趣味與辨識度，提供安全舒適的毛孩專屬活動空間。

    公園處說明，橋頭新市鎮公園寵物活動區依犬隻體型區分大型犬、小型犬活動區，設有雙層柵門確保出入安全，園內設置飲水區、奔跑涵管、波浪板、林蔭座椅及完整告示牌，營造友善互動的使用環境。

    公園處指出，市府持續推動友善動物政策，今年於燕巢、梓官、彌陀及橋頭等區設立寵物活動區已陸續完成開放，滿足不同地區飼主與毛孩的休憩需求。

    既有公園空間增設寵物活動區，不僅提供飼主及毛孩專屬放風玩樂空間，也能有效分流，降低與其他公園使用者的相互干擾，保障孩童遊戲與民眾運動安全。

    公園處提醒，民眾進出公園時應為寵物繫妥牽繩，並主動清理毛孩排遺，一同維護乾淨整潔的公共環境。

    橋頭舊稱「橋仔頭」，擁有百年糖廠歷史與老街文化，周邊更有綠意盎然的竹林公園與珍貴的百年龍榕樹，公園處誠摯邀請市民攜毛孩到橋頭體驗微旅行樂趣，在翠綠環抱中感受城市裡的寧靜時光。

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

    橋頭首座寵物活動區啟用。（公園處提供）

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