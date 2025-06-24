台語白話字傳承 小四生拿最年輕冠軍

全國奧林匹克台語競賽揭曉，小學生展現羅馬字實力。（圖由成大台語研究室提供）

2025/06/24 11:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國奧林匹克台語競賽成績出爐，這次計有台語羅馬字聽寫、台語打字及白話字文史競賽3大項。其中台語白話字聽寫第1名由高雄市曹公國小四年級學生姚琪文獲獎，創下最年輕冠軍得獎者。

台語白話字聽寫比賽是由參賽者根據錄音檔寫下傳統白話字（教會羅馬字），準確又快速者優先得名。聽寫第1名姚琪文、第2名蔣台宇、第3名蔣台員。姚琪文的祖父為姚政道牧師，曾出版白話字教材。由於家中長輩特別重視白話字的傳承，從小即習得精確的白話字。蔣台宇與蔣台員為兄弟檔，也出自台語家庭，且家中長輩從小就教導白話字，也獲得佳績。

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台語打字比賽採用手機PhahTaigi輸入法進行台語白話字打字比賽，視參賽者在定時內正確率較高者獲勝。台語打字比賽，第1名李佳柔、第2名張苡勳、第3名蔡燦容。

白話字文史競賽內容以台語白話字在台灣發展的歷史為比賽內容，分初賽及決賽二階段。經過激烈競賽，獲勝者第1名連凱郁、第2名林于真、第3名孫博萮。連凱郁及孫博萮現均為成大台文系研究生。

台灣羅馬字協會推廣的台語羅馬字就是傳統白話字，也是1885年台灣第1份台語報紙《台灣府城教會報》所使用的文字。該文字於2020年榮獲文化部列入世界記憶國家名錄。今年適逢巴克禮牧師創辦《台灣府城教會報》140週年，協會擴大辦理羅馬字文化節、全國奧林匹克台語競賽及相關活動。

台灣羅馬字協會理事長、成大台文系教授蔣為文表示，這次聽寫及打字比賽的結果顯示小學生的台語羅馬字比大人還優秀。只要有適當的教材及教法，小學生就能輕鬆學會台語羅馬字。

奧林匹克台語競賽由台灣羅馬字協會、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會、成功大學台灣語文測驗中心、成大台文系台語師資班、台文筆會、打狗台語文促進協會、台文雞絲麵、台越文化協會、台灣教會公報社、自由之聲電台等單位合辦。

全國奧林匹克台語競賽23日於成大台文系登場。（圖由成大台語研究室提供）

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