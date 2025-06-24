高雄後驛商圈「雨傘大道」百支殘破骨架外露 宛如「空中血滴子」

高雄後驛「雨傘大道」有著網美勝地稱號，但受到長時間風吹日曬雨淋，造成許多高掛在空中的傘，呈現慘破不堪、骨架外漏的情況。（記者李惠洲攝）

2025/06/24 10:57

〔記者李惠洲／高雄報導〕位於南部最大的成衣零售批發後驛商圈內，有著高雄必拍網美打卡勝地「雨傘大道」的稱號，但近來有民眾投訴，目前安寧街上的「雨傘大道」因為受到長時間的風吹日曬雨淋，造成許多高掛在空中的傘，呈現慘破不堪、骨架外漏的情況，不論是開車騎車、走路或散步在這裡，高掛破損的雨傘在上方搖搖欲墜，宛如「空中血滴子」隨時都要抬頭觀望注意，擔心這些尖銳破損的傘隨時會掉下來砸傷自己或刺傷路人成安全隱憂，讓整個商圈承受風險，除了危險、整體環境也不美觀。

後驛商圈近幾年開始設置特色雨傘造景街區，將近350公尺長的安寧街商圈打造2000多支色彩繽紛的雨傘高掛於空中，有如葡萄牙阿格達（Águeda）小鎮的創意傘街，形成「彩繪天空雨傘裝置藝術」，也成功吸引許多遊客、網美慕名前往拍照打卡，

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記者實際來到了商圈現場，走沒幾步就發現有許多高掛在空中的傘搖搖欲墜，傘布殘破不堪損壞嚴重，甚至尖銳的傘骨一根根嚴重外漏，就像是避雷針相當駭人，如果不慎掉落真的會刺傷行人相當危險，整條後驛商圈的將近350公尺長高掛的「傘」大多已經嚴重退色，看得出來有段時間沒有更新處置，才會讓上百支破損的雨傘還懸掛在高空。

民眾希望有關單位能夠盡快將這些損壞雨傘取下，除了維護的安全，也讓這網美打卡勝地「雨傘大道」恢復以往的風采。

高雄後驛「雨傘大道」有著網美勝地稱號，但受到長時間風吹日曬雨淋，造成許多高掛在空中的傘，呈現慘破不堪、骨架外漏的情況。（記者李惠洲攝）

高雄後驛「雨傘大道」長期受到風吹日曬雨淋，造成許多高掛的傘慘破不堪、骨架外漏，民眾走在下面宛如「空中血滴子」驚險萬分。（記者李惠洲攝）

尖銳傘骨一根根嚴重外漏，就像是避雷針相當駭人。（記者李惠洲攝）

傘布殘破不堪損壞嚴重。（記者李惠洲攝）

原本的後驛商圈「雨傘大道」用大量彩色藝術傘改造商圈整體氛圍，成為熱門高雄拍照打卡景點。（記者李惠洲攝）

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