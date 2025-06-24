日本地震頻傳！專家憂海嘯威脅 氣象署揭評估結果

近期日本周邊地震頻傳。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/06/24 10:40

〔記者林志怡／台北報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海近期地震頻傳，自本月底已累計超過200餘次，有專家擔憂，若日本周邊因大地震引發海嘯，恐影響宜蘭平原。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，台灣需注意南海海槽淺層、較大規模地震引起的海嘯風險，也呼籲民眾要有防災意識。

吐噶喇群島近海自6月21日至23日監測到超過200次地震，其中最大震度4以上有3次、震度3的有18次，有專家擔憂，若地震持續向北延伸至日向灘，且達規模達6.8以上，位於台灣周邊的「琉球海溝」與「沖繩海槽」，可能成為海嘯波傳遞來台的2條「高速公路」。

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吳健富解釋，當海底地震深度較淺、地震規模較大，就可能引發海嘯，但影響情況需視海嘯波傳遞方向與實際地形而定，以2011年的日本311大地震為例，當年的海嘯波直達美國加州，位於地震波傳遞邊緣的台灣也觀測到10公分左右的海嘯波，代表海嘯風險仍然存在。

對於近期日本地震，吳健富說，日本位於歐亞、菲律賓海、太平洋、北美等4大板塊交界，地質情況比台灣更複雜，近期日本從北海道到鹿兒島的地震都相當多，台灣又非常靠近日本，氣象署持續關注日本氣象廳等單位發布的資訊，並評估對台灣的風險。

吳健富指出，台灣東側雖靠近沖繩海槽尾端，但處於較邊角的位置，海岸線方向也並未直對海溝走向，較需注意的南海海槽也大致是東西走向，如果引發海嘯，台灣東部海岸線也並未直對海槽，預估海嘯波影響也較小，但港口、出海口、宜蘭平原等地形容易讓海嘯波傳遞受局限並堆高浪高，存在海嘯風險。

此外，吳健富表示，若預估海嘯波將於3小時內抵達台灣，中央氣象署會發布「海嘯警訊」，預估海嘯波將於2小時內抵達，則會發布「海嘯警報」，並同步發送國家級警報，沿岸地區則會廣播提醒海岸邊活動的民眾往高處撤離，雖通常有一定的應變時間，但民眾平時還是要做好準備。

至於近期日本頻繁的地震是否會誘發更大規模的地震，吳健富說，這方面的推估涉及地震預報，目前各國都還在嘗試，但仍沒有明確的辦法，氣象署會持續關注日本氣象廳、太平洋海嘯中心等發佈的訊息，並持續評估對台風險，也呼籲民眾要保持風險意識。

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