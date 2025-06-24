竹市數位實中首招 吸引5A4+南部學生就讀

陳羽岑同學、潘彥熏同學與竹市數位實中校長陳彥宇合影。（市府提供）

2025/06/24 11:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市數位實驗高中5月8日公告「特殊選才」錄取名單，並於6月16日完成公告「申請入學」錄取名單，兩種管道合計錄取48位學生，匯聚來自各校菁英。校方表示此次透過申請入學管道錄取的學生，其會考成績從1A到5A都有，而且也多半具備某項才能；而透過「特殊選才」管道錄取的學生，雖沒有會考成績可參採，但其在校表現大多優良且才華洋溢，包含機器人、創客、程式、科展、鋼琴、繪畫、網球、游泳、劍道、英檢、語資、自媒體等各方好手，相信當這群具備專注學習、擁有熱情，且能團隊合作的學生齊聚一堂，在數位實中的教育模式下，必能擦出智慧的火花。

數位實驗高中籌備處表示，來自高雄市道明中學的潘彥熏會考成績5A4+，先前因參加原住民族文化與科學展覽會，認識新竹的同學得知學校即將設立，表達高度興趣，也獲得家長認同，最終透過「申請入學」管道如願錄取。此外，能簡易編寫AI模型，也曾自行設計火車辨識系統的潘同學認為，學習如果少了興趣比較不容易，數位實驗高中有機會讓他可以依照自己的步調、自己的方式靈活調整，提高專注度的同時也能學想學的東西，會更有動力、學得更快，也更快樂。

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數位實驗高中籌備處指出，來自新竹縣東興國中的陳羽岑，是語文資優的學生，連續兩年榮獲教育部國語文競賽閩南語字音字形國中組優等，在國文、英文與繪畫等方面，也都展現天賦與學習成果；她認為相對於其他學校，數位實驗高中的學生更須具備高度的自主能力與學習熱忱，而她正好是個好奇心旺盛的人，自主多元的學習方式雖需付出更多心力，她卻樂在其中，也更確信自己適合這樣的學習環境。她憑藉專才以及能夠專注學習、自律練習的能力，透過「特殊選才」管道入學，當初雖不參採會考成績，但她後來仍取得5A7+的優異成績。

數位實驗高中籌備處補充，此次錄取的新生，主要來自新竹市與新竹縣的公私立國中，少數來自苗栗縣與高雄市。所有新生預計於8月中下旬參加活力新鮮營。

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