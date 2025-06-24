交通部觀光署長6/27交接 首位業界署長陳玉秀將走馬上任

前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長。（圖由交通部提供）

2025/06/24 10:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部日前宣布，觀光署長由前松山文創園區總監陳玉秀接掌，6月底上任。據了解，她將於27日與現任署長周永暉交接，是改制署後的首位女性署長，也是首位出身民間業界的署長。

陳玉秀為國立台北科技大學經營管理碩士，歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」；曾任台北市電腦公會經理，主辦「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI」活動，吸引多家世界級半導體大廠共襄盛舉。

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陳玉秀任職松山文創園區6年期間，帶團隊推動場域轉型，自2023年起轉虧為盈，2024年旅客量近千萬人次，並推動台灣文創品牌赴日本、泰國等地展出，今年4月卸任，現為台鐵董事。

現任署長周永暉，逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所畢業。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，2016年出任觀光局長，2020年轉任交通部參事，2023年觀光局升格為觀光署後，接任首任署長。他在任內積極推動智慧觀光、鐵道觀光、永續旅遊、觀光研訓院，並在海外拓點設TTIC（台灣觀光服務分處）。

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