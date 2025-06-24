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    弘道「老教室」教屈尺國小學童 化身「彭祖」體驗老化日常

    新北市屈尺國小學童換穿彭祖裝，體驗長輩在日常生活中遭遇不便。（記者翁聿煌攝）

    新北市屈尺國小學童換穿彭祖裝，體驗長輩在日常生活中遭遇不便。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/24 09:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕弘道老人福利基金會因應台灣高齡化社會，推出「老教室」活動，將體驗活動帶進新北市屈尺國小，讓學童穿上模擬老化裝備「彭祖體驗包」實際感受高齡者視茫、重聽、駝背、行動不便等生理退化情況，屈尺國小校長林錫恩說，盼強道基金會的活動能引導學童反思高齡者生心理退化、友善設計、活躍老化等高齡議題，培養同理心並學習懂老、惜老與敬老。

    林錫恩表示，教育是「以生命感動生命」的美妙歷程，育教於樂的活動設計，讓孩子實際嘗試，對學習有感才能與真實生活串聯，希望透過體驗能更了解老的面貌，講師先分享高齡相關資訊與裝備的穿戴原理後，就讓學生們便穿上「彭祖」裝，化身80歲的阿公阿嬤，體驗身體各部位的衰退狀況，例如：穿戴膝蓋約束及腳踝負重，體驗長輩手腳關節退化僵化；戴上老化眼鏡、耳罩，體驗視力、聽力退化；駝背背帶則是體驗駝背等，接著挑戰長輩生活中吃飯、購物及上下樓梯等，可能遭遇的困難情況。

    小朋友們反應，從一開始穿戴上裝備到結束，「原來老人家的視野是這樣」、「我走兩步就好累，什麼時候可以脫掉」，讓小朋友體會到，原來老人家好辛苦，如果有人可以幫我就好了，弘道基金會組長徐昊平表示，活動最後讓體驗者分享自己的看見和未來的改變，有些孩子表示回去之後就要先向自己的阿嬤說謝謝，也有孩子表示之後要好好陪伴自己的長輩，可以規劃適合一起出遊的旅行，還有人說扭轉了很多對老人的負面想法，之後會用不同的心態去跟他們相處。

    新北市屈尺國小學童換穿彭祖裝，體驗長輩在日常生活中遭遇的不便。（記者翁聿煌攝）

    新北市屈尺國小學童換穿彭祖裝，體驗長輩在日常生活中遭遇的不便。（記者翁聿煌攝）

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