雙擾動發展估下週成颱 專家：有往台灣方向移動趨勢待觀察

今（24日）仍各地大致為晴時多雲天氣，部分地區高溫將達35度以上，午後局部轉多雲雷陣雨天氣。（資料照）

2025/06/24 09:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（24日）仍各地大致為晴時多雲天氣，部分地區高溫將達35度以上，午後局部轉多雲雷陣雨天氣，降雨熱區大致落在台北盆地及近山地區，偶有較大雨勢機會；預估本週末有兩個擾動發展，預估下週成颱，有往台灣接近機會，不確定性高，需密切觀察。

天氣風險公司薛皓天指出，今白天時段平地的高溫更明顯，各地普遍達34度左右高溫，另外雙北、中南部及花東地區有35度以上高溫機會，午後降雨熱區大致落在台北盆地及近山地區，偶有較大雨勢機會。

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明後（25、26日）天氣型態仍類似，各地氣溫悶熱，高溫仍有33~36度，不過午後雷陣雨的雨區擴大，將延伸至西半部，苗栗以北及中部的近山地區須注意偶較大雨勢發生。週五（27日）南方雲系北上掠過，各地雲量偏多，且上午前西半部地區有短暫雨，預估中部雨勢略明顯，各地白天為多雲時晴天氣，午後轉多雲短暫雨天氣，各地氣溫略下降。

熱帶系統活動部分，第2號颱風「聖帕」預計將往日本移動，對台灣不影響，本週末在關島附近及菲律賓東側各有一個熱帶擾動在發展，預估在7月初期將形成颱風，並有往台灣的方向移動，後者較靠近台灣，不過兩者間在接近台灣時有北轉的趨勢，對台灣的影響仍有待觀察。薛皓天強調，近期預報跳動性大，不確定性高，需要等熱帶性低氣壓生成後整體的路徑才稍明朗。

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