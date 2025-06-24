第6屆KFA高雄時尚大賞徵件開跑！ 總獎金135萬

上屆高雄時尚大賞決賽舞台在武營國家藝術文化中心舉辦，會場運用三面式透明屏幕堆疊出層次感並搭配劇院升降舞台，讓觀眾近距離欣賞服裝細節與質感。（圖由青年局提供）

2025/06/24 08:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025 KFA高雄時尚大賞」徵件開跑！高市青年局指出，今年總獎金高達135萬元創新高，首獎更直攻35萬元，號召18至35歲青年設計師，或設立未滿5年且負責人年齡未滿45歲的品牌報名參加。

青年局長林楷軒表示，設計的價值不該止於伸展台，更應延伸至市場脈動鏈結時尚趨勢。高雄時尚大賞也不僅是1場為設計創作者規劃的築夢競賽，更是1條通往時尚產業與國際舞台的快速通道。

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青年局說明，今年邁入第6屆的高雄時尚大賞自創辦以來，已累計吸引逾千名青年設計師參與，成功培育多組設計師成立個人品牌與工作室，活躍於服飾、配件、選品電商等產業領域，現已成為國內極具指標性的時尚孵育平台。

去（2024）年賽事首度與財團法人中華民國紡織業拓展會合作，促成金賞品牌「FUSIO FUSIO」於東京時裝週（Rakuten Fashion Week Tokyo）期間，進駐日本東京澀谷Scramble Square百貨公司展示「蝸人」系列作品，成功吸引國際媒體目光與時尚買家關注。

本屆賽事呼應全球「永續時尚」趨勢，持續設置「永續時尚獎」，鼓勵設計師從材質選用、製程設計到品牌理念，全面實踐「低碳思維」與「循環經濟」精神；同時新增「評審團特別獎」，評選聚焦在展現高雄城市精神或深刻呼應永續發展的優秀作品，鼓勵更多在地設計人才參與競賽，透過創意設計的力量回應時代議題，實踐社會責任。

此外，今年競賽搭配青年局推動的「114年時尚設計人才創新創業輔導計畫」，透過補助方式鼓勵新銳設計師，以高雄元素或題材創作系列作品參賽，取得入圍決賽資格者，可獲得2萬5千元主題獎勵金，讓創作者藉由資源的實際支持能一圓夢想。

賽事同時規劃導入品牌輔導機制，以實務指導資源協助參賽者在比賽過程中，逐步建立品牌創業基礎，進一步將創作熱情轉化為市場商業能量。

競賽相關資訊和簡章可至「高雄市政府青年局」官網或高雄時尚大賞粉絲專頁查詢。

「2025 KFA高雄時尚大賞」祭出總獎金135萬，創下歷年新高。圖為上屆金賞品牌「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸，前往日本參訪東京時裝週。（圖由FUSIO FUSIO提供）

「2025 KFA高雄時尚大賞」即日起開放徵件至9月22日截止，總獎金再創新高135萬、首獎35萬。本屆主視覺以液態金屬為視覺語言，象徵時尚的流變，極簡留白的排版搭配有機流線型的造型，以「流動」、「光感」、「未來感」為主軸，展現高雄城市時尚風格與國際視野。（圖由青年局提供）

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