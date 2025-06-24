考季到！彰化開化寺首開放8米高觀音像讓考生「抱佛腳」加持

開化寺首度開放8米高觀音像讓考生「抱佛腳」加持。（市公所提供）

2025/06/24 08:32

〔記者湯世名／彰化報導〕因應各項考試來臨，彰化市開化寺將於28日舉辦臨「試」抱佛腳活動，除了有祈福團拜、心經書寫、靈印加持等活動，藉由觀世音菩薩與文昌帝君加持穩定考生身心，最特別的是，還將首度開放寺內一尊8公尺高的觀世音菩薩神像，讓考生登上禮佛堂頂樓，與觀音像合影，象徵考前「擁抱佛腳」，在神明加持下金榜題名；市公所寺廟室表示僅有50個名額，每人費用200元，即日起向開化寺櫃台報名，目前已有約20人報名，額滿為止。

活動將於28日下午2點至3點半舉行，內容有考生禮拜觀音菩薩與文昌帝君，疏文書寫、祈願與心經書寫；禮佛堂一樓布置蔥、蒜、包子等，象徵「蔥滿勝蒜、包中在望」；禮佛堂2樓則布置有金榜題名牆，讓考生們在金榜上書寫姓名、祈求榜上有名；考生衣服蓋上開化寺靈印，象徵神力護體、所向無敵；最特殊的則是首度開放禮佛堂頂樓，讓考生與高達8公尺的大觀音像合影，象徵「臨試抱佛腳」的祝福儀式，讓考生們考試有神助，萬試皆順利。

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寺廟室主任林大猷指出，這項考前祈福儀式，是希望藉由觀世音菩薩與文昌帝君智慧加持，並結合文化創意，讓信仰的祝福深入人心。透過輕鬆且殊勝莊嚴的儀式，來穩定考生身心，更為他們注入堅定的信念與前行的勇氣，傳遞佛教慈悲與正信正念的力量，陪伴每位學子、應試者自信迎接挑戰，贏得佳績。

他說，包括高普考、大學分科測驗、護理師考試等各項重大考試接續登場，考生們都可報名參加，僅有50個名額，每人酌收200元，將贈送智慧燈7日、文昌筆、疏文等，即日起向開化寺櫃台報名，目前已有20人報名，相當踴躍，歡迎考生報名參加助考運，額滿為止。

開化寺觀音神像高達8米，神聖威嚴。（市公所提供）

開化寺首度開放8米高觀音像讓考生「抱佛腳」加持，名額僅50個。（市公所提供）

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