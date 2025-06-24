今明炎熱高溫上看37度 週五後雨神來襲估停留4天

氣象專家指出，今、明兩天各地晴朗、天氣偏熱，高溫上看37度。（資料照）

2025/06/24 08:34

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今、明兩天各地晴朗、天氣偏熱，週四至下週二台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，其中週五至下週一期間，由於高壓東退、南方雲系開始北抬，南部及東南部地區會有局部短暫陣雨，其它地區午後也將有局部短暫雷陣雨，專家也形容「雨神預計停留4天」。至於是否會有颱風侵襲台灣，目前預估8天內尚無被侵擾的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至37度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，週四至下週二各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大，屆時應注意氣象署發布的即時訊息。下週三、四的天氣，視熱帶擾動的動向而定，需持續觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」，輕颱「聖帕」朝西北轉北，向日本逼近，將減弱為「熱帶低壓」，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。

吳德榮也指出，根據歐洲系集模式模擬圖則顯示，關島附近在月底至下月初預估會有「輕颱」發展，緩慢向台灣方向逼近，8天內台灣尚無被其侵擾的機率，但第9、10兩天侵擾台灣的機率逐漸顯現，但「不確定性」很大，應密切觀察其後續的調整。至於南海未來10天内，「輕颱」發展機率偏低，且無侵台機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文則指出，本週的下半段，預估自週五至下週一期間，由於太平洋高壓明顯東退，南方雲系開始北抬，環境大氣也將轉為不穩定，尤其是南部及東南部地區會有局部短暫陣雨，降雨屬於間歇性特徵，一陣一陣的雨帶移入；其它地區則維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

「林老師氣象站」發文則指出，本週的下半段，預估自週五至下週一期間，由於太平洋高壓明顯東退，南方雲系開始北抬，環境大氣也將轉為不穩定。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法