彰化縣府地下室免費機車充電插座關閉 縣內僅剩8處

彰化縣政府相關機關目前還設置免費電動機車充電站的只剩縣內8處戶政事務所，彰化市為其中一處，該處使用率高，假日也很騎士也會來此充一下電力。（記者張聰秋攝）

2025/06/24 08:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕10多年前國內電動機車剛起步時，彰化縣政府曾在多個機關部門設置充電站，提供插座供民眾免費充電，像是縣府辦公大樓地下室也有，不過隨著主流車款已改用換電系統，加上全台陸續爆出充電插座和電動機車充電釀火警，縣府出於安全考量，當初最早設置的縣府大樓地下室充電站已熄燈關閉，包括其他機關設置充電站，也都陸續關閉。

目前全縣僅剩8處戶政事務所還保有免費插電，作為補充機車電力的空間，包括彰化、和美、鹿港、員林、田中、北斗、溪湖、二林，由當地戶政事務所維護管理，之所以還維持現況，乃是為了洽公民眾臨時補電使用，不少人假日也會來充一下。

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縣府指出，當初設置插座，是為了推廣綠能交通，不過隨著電動機車轉向換電模式，傳統插電方式已逐漸淘汰，加上插座設在露天的公共空間，假日管理難度高，萬一起火風險也高，尤其近期全台已有多起公共插座釀災案例，才決定撤除。

至於僅存的8個據點未來是否會繼續開放？縣府說目前會維持原狀，但也提醒大家，免費資源要珍惜，若有人濫用或占用，亂象引發爭議，未來恐怕真的全面關站。

不少民眾建議，北部縣市推廣電動機車專用充電樁，就不會衍生充電站插座變成充手機、家電產品的亂象，也解決電動機車騎士對公共充電的需求，值得縣府取經學習。

10多年前，彰化縣政府在公家單位廣設電動機車充電站，鼓勵民眾改騎綠色交通工具、電動機車。（記者張聰秋攝）

縣府辦公大樓地下室電動機車充電站已經關閉，插座封閉不再使用。（記者張聰秋攝）

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