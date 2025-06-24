去年50萬人潮留下滿地菸蒂 今年王功漁火節這招對付亂丟者

亂丟菸蒂是不良習慣，彰化縣環保局盼借助漁火節人潮聚集達到宣導效果。（記者張聰秋攝）

2025/06/24 07:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年王功漁火節吸引近50萬人潮朝聖，活動結束後滿地菸蒂成了街景隱形殺手，大煞風景。為了維持環境整潔，彰化縣環保局將於本週六（28日）漁火節開幕當天的早上9點到下午3點，在芳苑鄉王功漁港與福海宮設攤舉辦「撿菸蒂換好禮」活動，只要現場撿滿100根菸蒂，就能免費兌換1000g洗碗精1瓶，每人最多換2瓶，另有香皂小禮物，數量有限，送完為止。

環保局指出，今年延續春節在溪州公園舉辦的撿菸蒂兌換活動，當時只要撿30根就能換毛巾，獲得不少好評。這次提高門檻到100根，是因應漁火節吸引大量民眾聚集在戶外空間，吸菸者預料也會增加，希望透過民眾撿拾動作與撿拾數量提高挑戰性，喚起更多人對亂丟行為的關注。

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活動當天，民眾只要現場實際撿拾100根菸蒂，就能到環保局宣導攤位兌換洗碗精；另外也有環保知識問答小遊戲，答對即可獲得香皂。環保局準備200瓶洗碗精、400顆香皂供兌換。

環保局表示，許多民眾未意識到隨手丟下的菸蒂不僅製造環境髒亂，嚴重者還可能引發火災意外，因此透過這次大型活動人潮聚集高峰，展開行動宣導，希望讓更多人願意彎下腰、撿起菸蒂，也讓王功漁港在活動過後依然乾淨整潔，歡迎當天家長帶著小朋友一起來現場體驗讓環保成日常的樂趣。

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去年的王功漁火節吸引近50萬人潮，晚間「海洋音樂會」現場擠得水洩不通，氣氛熱鬧非凡。（縣府提供）

王功漁火節煙火秀是每年活動尾聲的重頭戲，今年煙火秀規模更大，精彩可期。（縣府提供）

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