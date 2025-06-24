06/24 各報重點新聞一覽

假APP「銘羊天下」誘騙星馬等國被害人下載，遠端遙控竊取被害人手機內及銀行帳戶資料，將帳戶存款提領一空。（記者蔡清華翻攝）

2025/06/24 06:26

自由時報

間諜APP 遠端洗劫星馬人帳戶 檢破跨國詐團起訴4嫌 查扣2千萬資產

男子蔡尚勳等人組跨國詐團，誘騙星馬等國被害人下載已被植入間諜軟體的假APP「銘羊天下」，遠端遙控竊取被害人手機內及銀行帳戶資料，將帳戶存款提領一空，全案經台、星、馬三國聯手破獲，橋頭地檢署依加重詐欺、洗錢罪，起訴蔡尚勳等四名詐團幹部，查扣兩千多萬元資產。

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7月啟動全國大遶境 首站花蓮 罷團估至少罷掉10藍委

大罷免肉搏戰已正式開打，據悉，罷免團體七月起將啟動全台大罷免、大遶境，並鎖定頭號目標、國民黨團總召傅崐萁，遶境起點將從花蓮出發，盼以護國、保台等訴求，催出同意罷免票。罷團人士誓言，「七二六」至少罷免十席以上的藍委，他們不會掉以輕心，會朝「全罷」目標邁進。

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博愛座將成歷史 立院初審通過改優先席 取消「老弱婦孺」改為「有實際需要者」

常常引發捷運車廂爭位風暴的「博愛座」確定要改名為「優先席」，原規定「身心障礙者」仍保障優先乘坐，另外取消「老弱婦孺」，改為「有實際需要者」可以乘坐。

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聯合報

伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽 魯比歐要北京勸阻伊朗

伊朗國營媒體報導，封鎖荷莫茲海峽的提議獲得伊朗國會支持。不過，伊朗國家安全會議目前對於是否關閉荷莫茲海峽還未做出最後決定。

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陽光行動／國人看失智 仍有汙名化迷思

前衛生署長林芳郁失智消息震驚社會，他的妻子、整形外科名醫林靜芸勇敢陳述夫婿失智後的窘況，這是國內首次醫界重量級人物家屬公開病情。專家表示，國人對失智認知不足，仍有汙名化迷思，目前失智照護仍是長照邊角，賴總統的「健康台灣二○三○」實應討論國家失智政策。

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中國時報

涉詐領助理費 立委林岱樺遭起訴

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費等案，全案23日偵結。檢方認定林岱樺以人頭詐領助理費1473萬餘元和22萬餘元加班費，依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪、背信及公益侵占等罪起訴林岱樺與其親屬、團隊核心共10人，檢方並未具體求刑。參與下屆民進黨高雄市長初選的林岱樺則發聲明表示，「問心無愧，全力配合司法程序」。

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踩伊朗紅線 川普暗示盼政權更迭

美國總統川普21日下令轟炸伊朗核設施，22日又拋出伊朗可能「政權更迭」說法，較其閣員稱此次行動目標有限的立場更進一步。川普是否會越過美國長達半世紀的「伊朗紅線」，受到全球關注。以軍23日則首次攻擊德黑蘭關押政治犯的「埃文監獄」與革命衛隊指揮中心，再向伊朗政權施壓。

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罷免團體昨召開「萬人響應五區補件全過」記者會，呼籲新北11選區、新竹2選區、台中2選區、3選區、8選區民眾，在補件最後倒數階段出來連署。 （記者陳鈺馥攝）

立法院初審通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，博愛座將走入歷史，改名為「優先席」。（記者蔡昀容攝）

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