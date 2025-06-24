各地今日仍高溫炎熱 週五起水氣漸增

今日天氣持續炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、彰化、南高屏及花蓮有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

2025/06/24 06:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（24日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，天氣持續炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、彰化、南高屏及花蓮有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度。

請繼續往下閱讀...

今日紫外線指數預報方面，新竹市、新竹縣、新北市、桃園市、台東縣、澎湖縣、金門縣均達到「危險級」，其餘縣市均為「過量級」。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三（25日）、週四（26日）各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；風向逐漸轉為偏南至東南風，比起偏西南風的環境，午後雷陣雨的區域向西半部平地稍擴展，午後桃園以北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨。氣溫方面，西半部25至35度，東半部25至32度。

週五（27日）至下週一（30日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨。西半部25至34度，東半部25至32度。

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法