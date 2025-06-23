高雄亂丟菸蒂罰破千萬元 這人90分鐘丟15根最多

蔡姓男子90分鐘亂丟15根菸蒂罰最多，環保局審酌併處7件8400元。（讀者提供）

2025/06/23 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市加強取締亂丟菸蒂，近1年多開罰8千多件破千萬元，一名蔡姓男子90分鐘亂丟15根菸蒂罰最多，環保局審酌併罰7件8400元，廣設656處煙蒂桶改善，強調菸蒂含有塑膠微粒，切勿亂丟以免污染環境。

環保局統計，去年環境衛生裁處17695件，以亂丟菸蒂排名第一，開罰5542件共698萬2800元，今年近5月裁罰2677件共335萬4000元仍居冠，較去年同期裁處件數增加37％，更比查獲孑孓、違規廣告物、髒亂點多。

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尤其一名蔡姓男子近來因心情不好，連2日於左營區文莊路與文奇路口，連抽多根菸後隨地亂丟菸蒂，首日38分鐘亂丟6根菸蒂，隔日52分鐘亂丟9根菸蒂，總計90分鐘亂丟15根菸蒂。

環保局依規定應開出15張罰單，但審酌蔡男多次違規行為，具有時間與空間密接性，基於比例原則考量，合併裁罰7件共8400元，這是近1年多來最高；其次為張姓男子於苓雅區一間超商前，連抽多根菸後隨地亂丟菸蒂，環保局接獲民眾檢舉，裁處6件共罰7200元。

環保局分析民眾亂丟菸蒂以男性居多，檢舉熱點大多於店家前、騎樓地，甚至是橋下道路，有2人於前鎮區漁港路高速公路尾高架橋下方停車場，被民眾檢舉抽完菸亂丟菸蒂，各挨罰4件共4800元，檢舉達人無所不在，民眾守法最重要。

環保局於車站、公有停車場等，並與店家合作，如餐廳、超商等，總計656處設置菸蒂桶，減少民眾任意丟棄菸蒂，並舉辦4場說明會，邀集里長及環保志工隊參加，宣導菸蒂不落地、環境教育知識。

尤其清潔隊清理水溝，經常清出許多菸蒂，環保局表示，菸蒂含有塑膠微粒難以分解，請民眾不要亂丟水溝、海灘等，務必丟到垃圾桶，讓菸蒂得以收集，循一般廢棄物處理，避免污染環境。

環保局指出，民眾亂丟菸蒂行為違反廢棄物清理法規定，開罰1200至6000元，將持續透過稽查、民眾檢舉發放15％獎勵金等，減少民眾任意丟棄，以維護市容環境。

環保局攜手店家廣設煙蒂桶，減少民眾任意丟棄菸蒂。（記者陳文嬋攝）

環保局於超商旁路燈桿設置煙蒂桶，減少民眾任意丟棄菸蒂。（記者陳文嬋攝）

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