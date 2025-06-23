台南將軍漁港藍色公路夯 3業者申請南方四島、澎湖鎖港新航線

台南將軍漁港到澎湖有3新航線申請。（記者楊金城攝）

2025/06/23 21:51

〔記者楊金城／將軍報導〕看準觀光商機，台南將軍漁港到澎湖的藍色公路受到歡迎，有3家客輪公司申請新航線，現由交通部航港局審查中，台南市漁港及近海管理所則已同意將軍漁港的泊位區；將軍漁港現有到澎湖東吉、南方四島國家公園的航線，由雙吉福氣號固定一週4船班，雙吉福氣號另申請安平到馬公航線，預計下月首航。

台南市府推動將軍漁港觀光發展，不只有客輪新航線申請加入營運，南市漁港所所長張順得今天（23日）指出，將軍漁港計畫土地使用分區完成調整，將提報南市都委會審議，通過後將公告實施，漁港用地因應發展需求，提供觀光休憩用地、商業用地未來可用以招商。

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雙吉福氣號第9年專營將軍漁港到東吉、南方四島國家公園的固定航線，並可跳島到七美，經營有成，搭船遊客數穩定，開創台南到澎湖旅遊新市場。

張順得說，申請將軍漁港到澎湖的3條新航線，包括一家海運公司申請非固定航線的將軍至澎湖南方四島，另兩家輪船申請固定航線將軍至澎湖鎖港，如順利獲准營運，未來遊客到澎湖將更為便利，不必到安平、嘉義布袋搭乘船班。

雲嘉南濱海國家風景區管理處本月也在將軍漁港「雙吉船之棧休憩村」設置借問站，提供上網、旅遊諮詢、飲水，營造優質友善旅遊環境。

張順得指出，遊客到將軍漁港旅遊，可串聯漁港拍賣場、附近知名景點有列入台灣觀光100亮點之一的青鯤鯓扇形鹽田生命之樹、馬沙溝3D彩繪村和北門南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區、井仔腳鹽田、七股鹽山，如果能讓遊客留下來住一晚，才能發揮更大觀光效應。

將軍漁港在陸域有79.8公頃用地，過去無法蓋旅館，張順得說，土地分區調整後，未來將提供旅館用地，也可以興建餐廳，滿足發展觀光需求。

澎湖南方四島景色漂亮。（記者楊金城攝）

台南將軍漁港現有到澎湖東吉、南方四島國家公園的航線，由雙吉福氣號固定一週4船班。（記者楊金城攝）

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