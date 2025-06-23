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    週二還是熱！高溫上看36度 大台北、山區午後防雷陣雨

    週二中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。（資料照）

    週二中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。（資料照）

    2025/06/23 20:51

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週二（24日）持續高溫炎熱，局部高溫逾36度；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後則需留意大台北、東北部及其他山區出現局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週二由於太平洋高壓增強，午後雷陣雨的區域縮小，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，西半部山區還是有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。今年第2號颱風「聖帕」目前位於台北東方2250公里海面，正朝日本東南方海域前進，對台灣天氣暫無影響。

    溫度方面，週二白天各地天氣持續炎熱，氣溫約32至35度，大台北、彰化、南高屏及花蓮地區更有局部出現36度以上高溫的機率。中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。夜間低溫約25至27度，離島地區溫度則為澎湖27至32度、金門27至33度、馬祖27至31度。

    天氣風險公司指出，週二與週三台灣各地天氣變化不大，白天高溫仍上看35度以上。中南部清晨至上午有零星短暫雨，午後大台北、東半部及山區易有局部雷陣雨，並可能出現較大雨勢。外出活動請注意防曬與補水，慎防中暑或熱衰竭，室內應保持通風降溫。

    紫外線指數部分，週二新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、金門縣、澎湖縣、台東縣為「危險及」；其他縣市為「過量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

    （擷取自中央氣象署網站）

    （擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、金門縣、澎湖縣、台東縣為「危險及」；其他縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、金門縣、澎湖縣、台東縣為「危險及」；其他縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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