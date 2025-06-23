向警衛先生致敬！ 大溪瑞祥國小宋德鎬守護校園不喊苦

瑞祥國小警衛宋德鎬，連校園對街的小黑狗也收服了、愛站他在身旁撒嬌。（記者李容萍攝）

2025/06/23 20:32

〔記者李容萍／桃園報導〕瑞祥國小是桃園市大溪區一所迷你學校，全校只有6個班級、67名學生，這裡有位令人敬愛的無名英雄，他不是站在講台上的老師，也不是坐在辦公室的行政人員，而是每天風雨無阻，第一個到校、最後一個離校、準時站在校門口迎接全體師生—學校唯一的警衛宋德鎬。

校長傅如瑛今（23）日表示，「瑞祥國小可以沒有校長，沒有他不行」，「他」正是現年69歲的宋德鎬，不只是學校警衛，除了開關校門、巡視安全、指揮交通、收掛號信件和包裹、夜間保全設定、協助通報外，他還包辦了整個校園的清潔維護—割草、洗窗、疏通排水溝、清潔牆面、換燈管、鋸樹等樣樣都來，且自動自發，任勞任怨。

請繼續往下閱讀...

最令人動容的是，去年康芮、山陀兒和凱米3個颱風接連過境後，宋德鎬隔天自動提前1小時到校，清理滿地的樹葉和積水，只為了讓全校師生在返校時，能放心地回到一個安全、整潔的學習環境。默默的做，什麼都沒說，但那份用心，卻深深地打動了每個人的內心。

別看宋德鎬體型瘦小，卻有著堅定不移的力量。他擁有大學學歷，原是證券公司營業員，因為職場壓力大，曾歷經一場大病，與病魔搏鬥後，原本可以選擇其他更輕鬆或更受人矚目的工作，卻選擇留在瑞祥國小，用最實際的方式守護每一位孩子。

傅如瑛說，除了敬業，宋德鎬還擁有讓人驚豔的記憶力與觀察力。他對人與車輛的辨識能力一流，學生家長與車輛，只要看過一眼，就能記得清清楚楚，讓每位家長都感到無比安心，更難能可貴的是他的個性，敦厚、有禮貌、總是笑容滿面，無論對學生、老師、行政人員，或是路過的民眾與社區居民，都一視同仁、親切以待。有許多騎自由車的車友每天固定和他打招呼，連校園對街那隻黑狗也成了他的忠實「粉絲」，每天準時報到，只為站在他身邊撒嬌、討個摸摸，人狗的互動，讓人心跟著溫暖起來。

瑞祥國小警衛宋德鎬（後中），是全校學生最敬愛的宋伯伯。（記者李容萍攝）

瑞祥國小警衛宋德鎬，義務幫全校除草。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法